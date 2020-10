Un richiedente asilo di 22 anni originario del Gambia ha perso la vita nella tarda serata di ieri 18 ottobre sulla strada provinciale che collega San Vito dei Normanni a Carovigno, in provincia di Brindisi. Il giovane si trovava in sella a una bicicletta, quando all'improvviso alle sue spalle è giunta un'auto guidata da un ragazzo neopatentato di 19 anni. L'impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo della zona industriale, all'incrocio sulla strada statale 16, in direzione di Carovigno. Per la vittima non vi è stato nulla da fare, in quanto il 22enne è deceduto sul colpo. Sul posto si sono recati i carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni per effettuare i rilievi del caso.

Il 19enne alla guida è risultato negativo agli esami tossicologici

I sanitari del 118 hanno provveduto a trasportare in ospedale il conducente del veicolo, dove è stato sottoposto a tutti gli esami tossicologici che rilevano nel corpo la presenza di alcol o droghe. Il risultato si è rivelato negativo. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti, che nelle prossime ore cercheranno di comprendere meglio l'accaduto.

Intanto questa mattina 19 ottobre i richiedenti asilo ospitati nel Cas di Carovigno sono scesi in strada e hanno bloccato la provinciale dove è avvenuto il sinistro. Si è ritenuto necessario far intervenire i carabinieri che hanno poi provveduto a sciogliere la manifestazioni e a far tornare la situazione alla tranquillità.

Gli ospiti del Cas hanno chiesto alle autorità locali di realizzare un impianto di illuminazione su quella strada, in quanto è concreto il rischio che nelle ore serali non ci si accorga della presenza di ciclisti o pedoni lungo il ciglio della strada. Secondo quanto riferiscono i media locali sarebbe opportuno dotare di giubbini catarinfrangenti i richiedenti asilo che si muovono nelle ore notturne.

A giugno un altro incidente mortale simile vicino a Tuturano

Quanto accaduto nella serata di ieri nei pressi di Carovigno non è l'unico episodio del genere che si è verificato in provincia di Brindisi quest'anno. Lo scorso 14 giugno, sempre un giovane richiedente asilo originario della Nigeria venne travolto e ucciso da un'auto sulla strada che collega la frazione di Tuturano a Brindisi mentre procedeva a piedi lungo il margine della carreggiata.

L'episodio accadde intorno alla mezzanotte.

Inoltre il 29 settembre 2019 a Carovigno venne travolto da un'auto un 21enne originario del Senegal, che rimase ferito in maniera sera. In questo caso l'uomo stava facendo rientro in bici presso il centro di accoglienza Carbrun. In Puglia ci sono molti cittadini stranieri che lavorano nei campi sia di notte che durante le prime ore del mattino e molti degli automobilisti che percorrono le provinciali conoscono il fenomeno, prestando la massima attenzione alla guida.