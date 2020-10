La notizia arriva quando in Italia è ancora notte. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e sua moglie, la first lady Melania Trump, sono risultati positivi al test del Coronavirus. Una notizia che arriva nel momento più importante della campagna elettorale per le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. "Siamo in quarantena e iniziamo subito le cure", ha scritto su Twitter Donald Trump.

Trump e la moglie probabilmente contagiati da una collaboratrice

Due giorni fa il dibattito a Cleveland contro Joe Biden candidato dei Democratici. Poi il presidente era volato a Duluth in Minnesota per un altro incontro della campagna elettorale.

La notizia ha scosso il mondo americano e non solo. Trump e Melania erano comunque in allerta e in una sorta di quarantena preventiva in quanto una stretta collaboratrice era risultata positiva nelle scorse ore. Si tratta di Hope Hicks, collaboratrice di Trump che lo ha seguito in tutti gli appuntamenti del candidato repubblicano ed è stata al suo fianco anche sull'Air Force One. Hicks era presente sia a Cleveland sia a Duluth ed è stata immortalata più volte senza mascherina. Hicks è un ex modella di 31 anni ed è molto intima con Ivanka Trump. Nel 2016 era addetta alle public relations della prima campagna presidenziale. In seguito, fino al 2018, è stata capo della comunicazione della Casa Bianca.

Salvo uscire di scena nel 2018 dopo aver ammesso di aver mentito all'intelligence per proteggere il presidente Trump.

Trump nella fascia più vulnerabile degli over 65

Adesso si apre un periodo in cui Trump non potrà incontrare nessuno e dovrà sicuramente rivedere la propria strategia in vista dell'ultimo mese di campagna elettorale: quello più importante.

L’allerta Covid-19 non è terminata: serve ancora la massima attenzione per proteggere noi stessi e gli altri L'informazione ti aiuta ad evitare il contagio.

Iscriviti qui

La prossima settimana sarebbe stato in programma il secondo dibattito televisivo contro lo sfidante per la Casa Bianca, Joe Biden. A questo punto sarà complicato poterlo realizzare, in quanto Trump si troverà in isolamento. Intanto è stata cancellata la tappa in Florida dove era previsto un suo comizio.

Dal punto di vista lavorativo il capo della Casa Bianca continuerà a svolgere i suoi compiti. "Trump e Melania stanno bene e Donald continuerà a portare avanti i suoi compiti", afferma il medico del presidente. Trump ha 74 anni e rientra nella fascia di età maggiormente a rischio: al momento sia lui che la first lady sono asintomatici, ma questo non toglie che saranno prese importanti precauzioni. Negli Stati Uniti, infatti, otto decessi su dieci sono tra gli over 65. Spesso ci sono nate delle speculazioni in merito alla salute del presidente, senza che lui abbia mai rivelato alcun dettaglio. Una notizia che cambia le carte in tavola della campagna elettorale e che modifica i prossimi appuntamenti.

Ancora presto per capire se questo potrà essere un vantaggio o uno svantaggio per il candidato Repubblicano.