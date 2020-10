La pandemia provocata dal Coronavirus Sars-CoV-2 continua a mietere vittime e contagi in tutto il mondo, anche in Italia, dove nella giornata di oggi 27 ottobre il bollettino epidemiologico pubblicato dal Ministero della Sanità fa registrare 21.994 nuovi casi di infezione e 221 decessi (127 in più rispetto a ieri 26 ottobre). La Lombardia continua ad essere una delle regioni più colpite dal nostro Paese e oggi 27 ottobre nel territorio regionale si registrano 5.035 nuove infezioni. Dall'inizio dell'epidemia sono 564.778 i casi di persone infettate dal virus in tutta Italia.

Contagi crescono ancora in Campania

Rimane alto il numero dei contagiati in Campania, che è una delle zone più colpite dal coronavirus su tutto il territorio nazionale. Oggi 27 ottobre nella regione campana si registrano 2.761 nuovi contagi. Già nelle scorse settimane il presidente Vincenzo De Luca ha introdotto nuove restrizioni per cercare di contenere il contagio, come l'adozione di un coprifuoco notturno a partire dalle ore 23:00 e fino alle 5:00 del mattino. Il provvedimento è uguale a quello adottato in Lombardia. Chiunque uscirà da casa in tale fascia oraria lo dovrà fare per motivi strettamente necessari, quali andare a lavoro o per altre urgenze anche di carattere sanitario. Per muoversi servirà una specifica autocertificazione.

Un ulteriore provvedimento adottato da De Luca in Campania riguarda il divieto di spostamento tra comuni diversi da quello di residenza. La situazione relativa alla diffusione della Covid-19 viene costantemente monitorata in tutta Italia dalle autorità sanitarie, che continuano a sensibilizzare la popolazione sui corretti comportamenti da adottare per cercare di evitare il contagio.

Walter Ricciardi: 'Necessario lockdown a Milano e Napoli', Fontana si oppone

Sulla questione coronavirus è intervenuto nelle scorse ore Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, Roberto Speranza. L'esperto afferma che le misure prese in Lombardia e altrove per fermare l'avanzata del virus sarebbero, a suo dire, insufficienti, per questo Ricciardi propone un lockdown totale a Milano e Napoli.

A tale decisione però si è opposto fermamente il governatore Attilio Fontana. Nel pomeriggio di oggi 27 ottobre il Premier Giuseppe Conte ha ascoltato tutte le categorie che sono state duramente colpite dalle nuove misure varate nel nuovo Dpcm del 25 ottobre. A loro il governo ha fatto sapere di aver approvato in Consiglio dei Ministri un pacchetto di aiuti da 4 - 5 miliardi di euro. Il Ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, è inoltre risultato negativo al tampone. L'esame si è reso necessario in quanto un ragioniere della Tesorerie di Stato è stato trovato positivo al Sars-Cov-2.