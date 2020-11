La pandemia provocata dal Coronavirus Sars-CoV-2 continua a mietere vittime e contagi in tutto il mondo, e anche in Puglia, per questo l'assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione "Omnibus" andata in onda su La 7 stamattina. L'epidemiologo ha spiegato che dopo il lavoro gli italiani dovrebbero tornare subito a casa. L'esperto ha affermato che in questo momento c'è bisogno di "una limitazione dei contatti tra le persone che non siano strettamente necessari". Per quanto riguarda l'instaurazione di un possibile coprifuoco a livello nazionale, Lopalco ha riferito che se questo viene programmato dalle ore 18:00 c'è il rischio che nel fine settimana la gente si incontri nei locali a partire dalle ore 16:00.

"Non dobbiamo farlo proprio l'aperitivo, non bisogna festeggiare in questo momento e per qualche settimana va rimandato" - queste sono le parole dell'epidemiologo.

Lopalco informa che sia meglio leggere un libro

Per questo Lopalco riferisce che sia meglio stare a casa e magari leggere un libro. Almeno per un paio di settimane, massimo tre, questa secondo l'esperto deve essere la vita degli italiani, in quanto nelle prossime ore il Governo potrebbe prendere delle decisioni importanti per poter contrastare la pandemia. L'assessore è intervenuto anche a proposito di un nuovo lockdown nazionale e ha informato gli italiani che, se ci sarà, potrebbe essere completamente diverso da quello della scorsa primavera, quando c'erano i droni e la polizia che inseguivano i runner sulle spiagge.

Su tale punto Lopalco si augura che il Governo faccia la sua scelta presto. "Sicuramente la curva dei contagi è in crescita, e non possiamo farla crescere in maniera indisturbata" - così ha affermato il responsabile della task force per l'emergenza Covid-19 in Puglia.

Per l'epidemiologo qualunque misura si prenda ora sarà impopolare

Pierluigi Lopalco ha affermato che questo è il momento di decidere che cosa fare. "Qualunque misura si prenda ora sarà impopolare" - così ha detto l'epidemiologo. E intanto nella giornata di oggi si decideranno ulteriori misure restrittive per poter contenere la pandemia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha già incontrato le regioni e gli enti locali per poter fare il punto della situazione. Nelle prossime ore, o al massimo domani, dovrebbe essere firmato il nuovo Dpcm con tutte le nuove regole che gli italiani dovranno seguire. L'obiettivo di Palazzo Chigi è quello di evitare a tutti i costi un altro lockdown totale, così come già assicurato nelle scorse settimane dallo stesso Conte.