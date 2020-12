Matteo Bassetti la pensa come Walter Ricciardi. Il dibattito è quello se rendere obbligatoria o no la somministrazione del vaccino anti Covid. Il responsabile del reparto di Malattie infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, già qualche giorno fa si era detto favorevole alla vaccinazione obbligatoria per tutti, se la percentuale di italiani che accetterà di farlo sarà troppo bassa. Ora, invece, si discute di vaccino obbligatorio per il personale sanitario. Il primo ad esprimersi positivamente in questo senso è Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza. Subito dopo arriva anche il post su Facebook di Bassetti che chiede alla politica di “agire rapidamente”.

Walter Ricciardi chiede vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario

Bassetti e Ricciardi ritengono dunque che la soluzione migliore sia rendere obbligatorio il vaccino anti Coronavirus innanzitutto per il personale sanitario. Il consulente di Speranza durante questa emergenza pandemica, ospite di Agorà su Rai 3, dichiara che “se gli operatori sanitari non faranno il vaccino, io sono per una forma di obbligo”. Insomma, secondo Ricciardi, il principio della vaccinazione è il “proteggere se stessi per proteggere gli altri”. Il docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, ricorda a questo proposito che quest’anno, in alcune Regioni italiane, la vaccinazione anti influenzale è stata resa obbligatoria, con il risultato di superare in alcuni casi anche quota 70% di cittadini vaccinati.

Per questo, aggiunge il medico, è possibile “incentivare alla vaccinazione con un mix di promozione e convincimento”.

Matteo Bassetti: ‘Agire rapidamente a livello politico’

Nel caso in cui però, conclude Ricciardi, questo metodo non dovesse rivelarsi efficace, si potrebbe “inserire una clausola per gli operatori sanitari e per quelli a stretto contatto con il pubblico per rendere obbligatorio il vaccino”.

Parole alle quali si accoda, pur senza citare direttamente il collega, anche Matteo Bassetti. L’infettivologo pubblica un post sulla sua pagina ufficiale Facebook per chiedere di “agire rapidamente a livello politico per rendere il vaccino per il Covid obbligatorio per il personale sanitario”.

Bassetti: ‘Più saranno i vaccinati, migliore sarà la prossima estate’

Bassetti si riferisce in modo particolare a medici, infermieri e operatori sanitari. Vaccinandoli tutti si metterebbero in “sicurezza” sia loro stessi che i “nostri pazienti”, scrive il medico. Secondo Matteo Bassetti, infatti, “non si può aspettare oltre” perché “il rischio è di trovarci a marzo con molti vaccini destinati ai sanitari non utilizzati”. Un tipo di rischio, aggiunge, “che non si può e non si deve correre”. Bassetti conclude il suo post spiegando che “maggiori saranno i vaccinati da gennaio a giugno, migliore sarà la qualità della prossima estate e del nostro futuro”.