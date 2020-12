Non ce l'hanno fatta la bimba di 12 anni ed il suo papà, 41 anni, rimasti coinvolti ieri, sabato 5 dicembre, in un gravissimo incidente lungo la Tangenziale Ovest di Milano. Nello schianto è deceduta anche la mamma della piccola, 39 anni. Rimangono gravi le condizioni della sorellina di 10 anni e del fratello 16enne. La notizia di Cronaca Nera, in parte ancora in fase di aggiornamento, è stata riportata da diverse testate giornalistiche.

Una famiglia distrutta

L'incidente, avvenuto ieri sera poco le 20 sulla Tangenziale Ovest di Milano, all'altezza dell'abitato di Rozzano, ha distrutto una famiglia residente nel quartiere Giambellino: una giovane mamma è morta sul colpo e sua figlia dodicenne, trasportata all'ospedale San Paolo, è deceduta poco dopo l'arrivo al Pronto Soccorso.

Il marito della donna, ricoverato all'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, invece, si è spento nella mattinata di oggi, domenica 6 dicembre. Rimangono molto gravi le condizioni degli altri due figli. La bimba di 10 anni è stata portata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, mentre il ragazzo di 16 anni si trova in prognosi riservata al Policlinico di Milano.

Nello schianto è rimasto ferito anche il conducente di un'altra vettura coinvolta. Si tratta di un 41enne accompagnato in codice giallo sempre all'Humanitas di Rozzano. L'uomo, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente

Intorno alle 20:15 di ieri, sabato 5 dicembre, l'Honda Jazz della famiglia, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata poco dopo lo svincolo di Ponte Sesto (sul tratto ss35-innesto A7 Milano-Genova), all'altezza dell'abitato di Rozzano.

Secondo una prima ricostruzione riportata da Repubblica, la Honda Jazz sarebbe stata tamponata da una Bmw che procedeva a forte velocità; il papà alla guida, quindi, avrebbe perso il controllo del mezzo e, carambolando, sarebbe finito sulla carreggiata esponendo di fatto il lato destro della vettura al verso di provenienza delle auto. Nel frattempo, una terza macchina, condotta da una donna, è arrivata e non ha potuto far nulla per evitare di impattare contro l'utilitaria.

Non si esclude che lo scontro sia stato particolarmente violento anche per le pessime condizioni meteo: la pioggia battente, infatti, potrebbe aver ridotto drasticamente la visibilità e reso viscido il manto stradale.

Alcuni automobilisti di passaggio hanno provveduto a chiamare il 118 e l'Areu, l'Azienda regionale emergenza urgenza, ha prontamente inviato sei ambulanze e tre automediche.

Sul posto sono intervenuti anche la Polstrada e diversi mezzi dei Vigili del Fuoco. I soccorritori si sono trovati di fronte ad una scenario straziante: l'Honda Jazz era ormai accartocciata su se stessa ed i pompieri sono stati costretti a tagliare le lamiere contorte per estrarre i corpi. Gli agenti della stradale di Milano ovest, incaricati di svolgere i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere per alcune ore il tratto di strada in direzione Milano laghi.