Matteo Bassetti è tornato a parlare di coronavirus attraverso il suo profilo Instagram. L'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, nella giornata di lunedì 4 gennaio, ha pubblicato un post sul suo account social in cui ha spiegato che sta subendo attacchi mediatici dopo aver pubblicato un video in cui ha spiegato il funzionamento del vaccino per proteggersi dalla Covid-19, sicuro, in quanto non conteneva il virus, ma un'informazione. Il medico, nonostante le minacce, si è detto determinato a continuare con la divulgazione scientifica e non si farà intimorire dai detrattori.

Matteo Bassetti vittima di minacce

Matteo Bassetti ha pubblicato una fotografia sul suo profilo social, corredandola da una didascalia in cui ha ricordato che il video che ha condiviso qualche giorno fa, riguardo alla spiegazione di come agisce il vaccino per il Coronavirus, ha raggiunto oltre 300.000 visualizzazioni. Dopo aver messo online il filmato, il dottore ha dichiarato di essere stato vittima di attacchi personali e minacce di vario tipo, solamente per aver fatto informazione scientifica: ''Sono veramente schifato da cotanta cattiveria e ignoranza''.

Nonostante gli attacchi, Matteo Bassetti non si arrende

L'infettivologo genovese ha rivolto un messaggio ai suoi detrattori, mettendoli al corrente che, nonostante lo abbiano minacciato, non intende arrendersi o farsi intimidire dagli attacchi, affermando: ''Non arretro di un millimetro.

Viva la scienza e viva i vaccini!''. Il video contenente la spiegazione del funzionamento del vaccino, pubblicato dal professore dell'Università di Genova, ha ricevuto migliaia di cuoricini di apprezzamento e migliaia di commenti. Matteo Bassetti, in un modo chiaro e semplice, corredato anche da disegni, ha provato a fugare i dubbi delle persone in merito alla campagna vaccinale.

Il video sulla spiegazione del vaccino contro il coronavirus

Matteo Bassetti, pochi giorni fa, aveva spiegato il funzionamento dei due vaccini disponibili attualmente nel nostro paese, basati sull'mRna. Attraverso carta e penna ha mostrato lo schema a corona, tipico della Covid-19, nel cui contorno è presente la proteina Spike. Nel corso della sua spiegazione, il dottore aveva avvertito che il vaccino usato per debellare il coronavirus, contiene al suo interno un'informazione e nessun tipo di virus, pertanto è ritenuto sicuro.

Non tutte le persone sono state d'accordo con le parole dell'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, come spiegato dallo stesso Bassetti, ma nonostante tutto, l'infettivologo andrà avanti per la sua strada senza farsi intimorire dai detrattori.