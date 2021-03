Le banconote, come è noto, passano di mano. E, chi le tocca, inevitabilmente ci lascia sopra le proprie impronte. Per questo gli inquirenti eseguiranno una serie di accertamenti tecnici sui 2.200 euro sequestrati a casa di Pierluigi Barbieri. Secondo i pm che si stanno occupando del caso di Cronaca Nera, Barbieri - un 53enne con diversi precedenti penali - sarebbe stato pagato da Claudio Nanni per uccidere la sua ex moglie Ilenia Fabbri. La donna, 46 anni, è stata ritrovata senza vita lo scorso 6 febbraio nel suo appartamento di Faenza.

Claudio Nanni avrebbe pagato per uccide l'ex moglie Ilenia

Nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 marzo la Squadra Mobile di Ravenna, su richiesta del gip Corrado Schiaretti, ha arrestato Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri per concorso in omicidio pluriaggravato.

Secondo i pm Daniele Barberini e Angela Scorza sarebbero, rispettivamente, mandante e sicario dell'omicidio di Ilenia Fabbri.

Durante la perquisizione avvenuta nell'abitazione di Rubiera (Reggio Emilia) di Pierluigi Barbieri, gli agenti hanno trovato e sequestrato del denaro contante ammontante a circa 2.200 euro. Al momento, per quella somma non ci sarebbe una spiegazione e, anche per questo motivo, secondo gli inquirenti il denaro potrebbe essere collegato - almeno in linea teorica - al femminicidio di Faenza. Il 53enne, infatti, era disoccupato da tempo e l'anno scorso, dopo aver preso parte ad una spedizione punitiva ai danni di un disabile, aveva trascorso diversi mesi in carcere. Spesso senza soldi, l'indagato non disdegnava di compiere, su commissione, rapine e pestaggi.

In attesa degli interrogatori di garanzia, previsti per i prossimi giorni, le indagini sono volte a chiarire l'origine di quel denaro contante. Sull’eventuale compenso corrisposto dal mandante al sicario, il procuratore capo Barberini, dopo gli arresti ha precisato che ci sarebbero state delle verifiche bancarie. "Non ci sono grandi aspettative" - aveva, però, aggiunto precisando che non pensava a una cifra altissima e che non si aspettava certo di trovare un assegno.

I contatti tra Nanni e Barbieri

Come sottolineato dalla cronaca locale, ammesso e non concesso che i 2.200 euro sequestrati costituiscano davvero il compenso (o parte di esso) per il delitto, la loro consegna sarebbe da collocarsi entro il 29 gennaio 2021. Quel giorno, infatti, ci sarebbe stato l'ultimo incontro tra Claudio Nanni e Pierluigi Barbieri.

Stando a quanto ricostruito dalla Mobile di Ravenna, coordinata da Claudio Cagnini e dallo Sco (Servizio centrale operativo) di Roma, l'ex marito di Ilenia negli ultimi mesi avrebbe contattato più volte, via chat, Barbieri. Agli atti degli inquirenti ci sarebbe, in particolar modo, un messaggino audio inviato il10 dicembre 2020 proprio da Claudio Nanni. L'uomo, costretto in casa dal Covid, avrebbe assicurato a Barbieri: "Appena esco...dai... si fan tutte le cose che si devono fare, ok?".