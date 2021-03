Continuano le ricerche di Mattia Fogarin, il 21enne allontanatosi dalla sua abitazione di Terranegra (rione del Quartiere 3 est di Padova) nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 marzo. Il giovane, ex barista al momento senza lavoro, starebbe passando un momento difficile, probabilmente per via di una delusione sentimentale. Del caso di Cronaca Nera si sta interessando anche il programma "Chi l'ha visto?", in onda ogni mercoledì sera su Rai 3.

Continuano le ricerche di Mattia

Mattia si è allontanato nel cuore della notte. La mattina seguente, di buon'ora, i genitori, hanno presentato denuncia di scomparsa in caserma e hanno autorizzato la diffusione della foto e della descrizione e del ragazzo.

Come da protocollo, quindi, la locale prefettura ha attivato il piano ricerche persone scomparse. Nelle operazioni, che per il momento hanno dato esito negativo, sono impegnati i carabinieri del comando stazione di Padova Principale, coordinati da luogotenente Giovanni Soldano, un’unità del Nucleo Cinofili di Torreglia, la polizia e i vigili del fuoco.

Nei giorni scorsi sono stati passati al setaccio i terreni che circondano la ferrovia della città del Santo ed alcuni casolari ed edifici in diffuso siti sia in città che in periferia. Stando ai tabulati telefonici, il cellulare di Mattia, prima di spegnersi, si sarebbe agganciato ad una cella posta all'altezza di via Cavallotti, non lontano dal canale di Piovego e dagli argini del Bacchiglione.

I sommozzatori, nei giorni scorsi, hanno anche scandagliato il fiume. Di Mattia, però, non è stata rinvenuta traccia.

La Procura di Padova, da quanto si apprende, ha aperto un fascicolo e sul caso di scomparsa sta indagando il sostituto procuratore Marco Brusegan. Gli inquirenti, per il momento, non escludono alcuna pista investigativa e stanno verificando diverse ipotesi: dall'allontanamento volontario al gesto estremo.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

'Ho fatto qualcosa di irreparabile'

Domenica 21 marzo, Mattia ha trascorso la serata in compagnia di un amico. Tuttavia, stando a quanto riportato dalla stampa locale, il ragazzo, sarebbe stato piuttosto "giù di morale" per via di un litigio con la fidanzata. Poche ore più tardi, intorno all'1:30 di lunedì 22 marzo, ha svegliato i genitori e, fuori di sé, avrebbe detto: "Ho fatto qualcosa di irreparabile".

Poi, portando con sé solamente il telefono cellulare, ha lasciato la sua abitazione sita in zona San Gregorio, a Padova, e si è allontanato.

Il padre, la madre e la sorella sono riusciti a rimanere in contatto telefonico con Mattia per alcune ore. Tuttavia, nonostante i loro tentativi, non sarebbero riusciti né a farlo ritornare sui suoi passi né a raggiungerlo. "Mio figlio - ha dichiarato la madre - non si è mai comportato in questo modo. Non ho idea di che cosa possa averlo spinto a scappare. Magari ha avuto una delusione d’amore". Poi, la donna ha concluso: "Spero solamente che si renda conto della follia di questo gesto e che ritorni a casa".