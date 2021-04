Svolta nel delitto di San Martino in Rio, piccolo centro in provincia di Reggio Emilia. Nelle scorse ore è stato fermato Marco Eletti, il figlio 33enne di Paolo, il 58enne ucciso a martellate nel garage della sua abitazione. Il giovane, aspirante scrittore ed ex concorrente del quiz-show L'Eredità, è accusato dell'omicidio del padre e del tentato omicidio della madre 54enne. Del caso di Cronaca Nera si sta occupando il pm di turno Piera Cristina Giannusa.

Il fermo

Nella giornata di ieri, domenica 25 aprile, è stato disposto il fermo di Marco Eletti.

Il 33enne, nel pomeriggio di sabato aveva chiamato i carabinieri dicendo di aver trovato, nel garage della loro abitazione in via Magnanini 13, il corpo senza vita del padre Paolo. Accanto a lui, narcotizzata e con gravi ferite d'arma da taglio ai polsi, c'era la moglie Sabrina. La donna, stando a quanto si apprende, versa ancora in gravi condizioni all'ospedale di Reggio Emilia, dove è tenuta in coma farmacologico.

Da quanto si apprende la versione del giovane, che avrebbe azzardato anche l'ipotesi dell'omicidio-suicidio, non avrebbe convinto il pm di turno Piera Cristina Giannusa e i carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Reggio Emilia. Marco Eletti, accompagnato in caserma, è stato così interrogato per tutta la notte.

Finora però, non avrebbe fatto nessuna ammissione, ma si sarebbe limitato a dichiararsi innocente.

Il movente, pur in assenza di confessione, potrebbe essere legato a motivazioni economiche e patrimoniali. Genitori e figlio, infatti, litigavano spesso per questioni di soldi e per un appartamento di proprietà della nonna di Marco; secondo l'ipotesi accusatoria, l'ennesimo screzio sarebbe degenerato, culminando nell'aggressione mortale.

Come da protocollo, l'abitazione è stata posta sotto sequestro e al suo interno, gli inquirenti, nelle prossime ore, completeranno i rilievi e gli accertamenti del caso. La testimonianza della moglie della vittima potrebbe rivelarsi fondamentale per chiarire i contorni della vicenda.

La partecipazione all'Eredità e la passione per i thriller

Nelle scorse ore Il Resto del Carlino ha tracciato un profilo del giovane indagato e ha reso alcuni dettagli relativi alle sue passioni e alla sua vita privata. Si apprende così che Marco, il 15 gennaio 2019, ha partecipato come concorrente al programma televisivo di Rai 1 L'Eredità. Il 33enne, definito dal quotidiano bolognese "intelligente, brillante e di buona cultura, ma con spiccati tratti di narcisismo", avrebbe fatto il suo ingresso nello studio di Flavio Insinna convinto di far molto bene, ma presto era andato nel pallone ed era stato escluso alla prima puntata.

Sul suo blog personale, tempo dopo, il ragazzo ha ripercorso quella particolare esperienza lasciando trasparire un certo rammarico: "La mia uscita dal programma, ancora oggi, continua a intristirmi.

Con me stesso sono sempre piuttosto severo e questo episodio non fa eccezione. Per me era più che un gioco: si trattava di una bellissima sfida che, però, mi avrebbe veramente appagato solo arrivando in finale".

Di professione grafico e scrittore tecnico di manuali di istruzioni, Eletti dal 2005 scriveva, e si autopubblicava anche dei romanzi, perlopiù fanta-thriller, accarezzando il sogno di diventare un grade autore.