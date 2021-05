Una notizia tragica sconvolge il calcio campano. L'ex giocatore Filippo Viscido si è tolto la vita nella giornata di domenica 16 maggio. Si è impiccato nel garage di sua casa, un gesto volontario di cui attualmente non si conoscono ancora i motivi. Una carriera caratterizzata da esperienze in Serie D e in Serie C per l'ex giocatore, anche se il punto più importante lo ha raggiunto proprio con la militanza nell'Avellino, in Serie C2. Viscido lascia la moglie e due figli, tanta la vicinanza dimostrata dai tifosi delle squadre in cui il 32enne aveva giocato.

Anche i suoi ex compagni di squadra si sono stretti attorno alla famiglia. Fra questi spicca l'ex punta fra le altre di Salernitana, Bologna e Udinese, Dino Fava Passaro. I due avevano giocato insieme nell'Afragolese, l'ex punta ha così scritto: "Poi all'improvviso ti arrivano queste notizie che ti sconvolgono la giornata, perché Filippo Viscido un grande uomo, un grande guerriero, riposa in pace amico mio".

La sua carriera da giocatore

Attualmente Viscido era svincolato dopo che le categorie minori di calcio si erano fermate a causa del coronavirus. Nella sua carriera professionale aveva giocato con Chieti, Palmese, Sorrento, Licata, Savoia, Potenza, Campobasso, Cavese e Afragolese. Aveva poi giocato anche con l'Avellino, in Serie D e in Serie C2.

La sua ultima esperienza da calciatore è stata nel Salernum Baronissi, che gli ha voluto dedicare un messaggio toccante sui social. "Veloce, preciso, energico, testardo. Hai dato l'anima per la nostra squadra che ora piange silenziosa un ragazzo di grande talento che non ha avuto più la forza di rialzarsi per correre dietro ai suoi sogni.

Riposa in pace". Sempre la società campana ha aggiunto: "Una stella del calcio che continuerà a brillare nei cuori dei suoi amici. Più leggiamo, più non riusciamo a crederci. Tristezza infinita. Un abbraccio campione, ovunque tu sia". Il post pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Salernum Baronissi è stato poi alimentato da tanti messaggi di vicinanza e di cordoglio nei confronti dell'ex giocatore da parte di tanti utenti.

Le indagini sulla morte di Viscido

Come già accennato, Viscido è stato ritrovato nel garage della sua abitazione a Battipaglia, nei pressi di via Baratta, nel rione Sant'Anna. Attualmente le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire l'accaduto per provare a capire le reali motivazioni che avrebbero spinto l'ex giocatore a togliersi la vita. Il suo ultimo contratto lo aveva sottoscritto con la Salernum Baronissi, squadra di Eccellenza. Dopo la ripresa del campionato la società campana ha deciso di non ritornare più in campo. A ogni società di eccellenza è stata data facoltà di scegliere di ripartire o meno dopo l'emergenza sanitaria da coronavirus.