Brian May è stato operato all'occhio. Il musicista, celebre chitarrista dei Queen, ha subito un intervento chirurgico all'occhio sinistro. Come ha detto lo stesso artista non era nulla di grave. Lo stesso May, dopo l'intervento, ha pubblicato alcuni scatti sui suoi account social per tranquillizzare tutti i suoi fan. Lo scorso anno aveva avuto uno spiacevole incidente domestico, e sempre nel 2020 ha sofferto di problemi di cuore.

Operazione all'occhio per Brian May

Intervento all'occhio per il chitarrista dei Queen. Il musicista ha pubblicato su Instagram diverse foto prima e dopo l'intervento.

Prima dell'operazione comunque è apparso tranquillo e rilassato in volto e ha scritto: "Sono in buone mani. Non c'è bisogno di preoccuparsi". Si tratta di un'operazione relativamente semplice, che dovrebbe aiutarlo a migliorare la sua "visione stereoscopica".

Nel post seguente, quello dopo l'intervento, il musicista si è mostrato con una benda all'occhio e ha scritto: "Tutto fatto! Non ho sentito nulla". Ha raccontato che l'intervento è durato circa venti minuti e si è svolto in anestesia locale. Non è il primo problema di salute di cui soffre Brian May. Un anno fa infatti è stato ricoverato in ospedale a seguito di un fastidioso strappo al gluteo, a seguito di un incidente nel suo giardino.

Dagli esami svolti in seguito è poi venuto a sapere di avere un problema al nervo sciatico. E più o meno nello stesso periodo il chitarrista ha fatto sapere di aver avuto un attacco di cuore, conseguenza a quanto pare di una reazione allergica ai farmaci.

Brian May: una vita tra scienza e musica

A 73 anni Brian May è considerato tra i musicisti più importanti di sempre.

Negli anni Settanta, insieme a Freddie Mercury e a Roger Taylor, ha fondato i Queen, tra le band mondiali più famose della storia della musica. Nel corso della sua lunga carriera ha scritto alcuni tra i brani più popolari dalla band, da We Will Rock You a I Want It All, da Who Wants to Live Forever a Tie Your Mother Down. Inoltre, nel giugno del 2020 è stato premiato come miglior chitarrista nella storia del rock secondo la rivista musicale britannica Total Guitar.

Oltre ad essere musicista May è anche un astrofisico. Ha conseguito infatti una laurea in questa disciplina e ha iniziato il dottorato prima di dedicare la sua vita alla musica. In tempi recenti ha deciso di riprendere gli studi e nell'estate del 2007, a sessant'anni, ha conseguito il dottorato in Astrofisica. Negli anni ha condotto anche studi scientifici, occupandosi in particolar modo di asteroidi. Nel 2015 inoltre ha collaborato con la missione New Horizons finalizzata allo studio del pianeta Plutone. E proprio per questo studio gli è stato dedicato l'asteroide 52665 Brianmay.