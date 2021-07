L’inchiesta sulla scomparsa di Denise Pipitone potrebbe subire un nuovo importante scossone nelle prossime settimane secondo quanto riferito dall’inviata di Quarto Grado nel corso della puntata del 23 luglio. Il programma televisivo di Rete 4 ha dedicato ampio spazio al caso della bambina scomparsa il 1° settembre 2004 da Mazara del Vallo. In particolare è stato messo in evidenza un post pubblicato negli ultimi giorni dall’ex pm Maria Angioni su Facebook in cui si fa riferimento a una segnalazione del passato. “Penso alla bara bianca, vuota, trovata anni fa dietro segnalazione anonima.

È stato veramente un depistaggio, una minaccia o uno scherzo crudele?” - l’interrogativo del magistrato che non è passato inosservato con l’ex procuratore capo di Marsala, Alberto Di Pisa, che ha ricordato l’episodio della telefonata anonima.

“Scavammo un ettaro di terremo ed effettivamente trovammo una bara ma era vuota. Furono prelevati dei campioni ma dalle analisi non emerse nessun collegamento con Denise Pipitone”. Successivamente la giornalista Ilaria Mura ha riferito che c’è una situazione compromettente che riguarda uno degli indagati. “Si tratta di Anna Corona, gli inquirenti stanno approfondendo e per tale motivo è stato nominato un tecnico”.

A distanza di 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone restano accesi i riflettori degli inquirenti sulla pista familiare. Nell’inchiesta bis per sequestro di persona risultano indagati Giuseppe Della Chiave e Anna Corona. Quest’ultima si era separata da Piero Pulizzi, padre naturale della figlia di Piera Maggio.

Nella precedente inchiesta la posizione della donna era stata archiviata mentre Jessica Pulizzi è stata assolta dopo i tre gradi di giudizio. Nel nuovo filone di indagine gli investigatori avrebbero focalizzato la loro attenzione sugli spostamenti di Anna Corona che all’epoca dei fatti lavorava all’hotel Ruggiero II.

In una recente intervista la donna ha ribadito la sua estraneità ai fatti e che non avrebbe mai toccato una bambina per “questione di corna”.

“Il tradimento non mi faceva più male, guadagnavo bene e avevo le mie amicizie. Con loro non c’entravo nulla”.

Dall’altra parte gli investigatori stanno effettuando nuovi approfondimenti sulla posizione di Anna Corona e, durante la puntata del 23 luglio di Quarto Grado, la giornalista Ilaria Mura ha riferito che potrebbero esserci a breve rilevanti novità in relazione alla posizione della madre di Jessica Pulizzi. “C’è una situazione compromettente al vaglio degli inquirenti” - ha precisato la cronista che ha aggiunto che è stato nominato un tecnico per far chiarezza.

A questo punto Gianluigi Nuzzi ha incalzato la collega chiedendole se si trattasse di una situazione del passato o di elementi mai emersi in precedenza, Ilaria Mura che ha precisato che al momento non si può aggiungere altro. Non è escluso che la Procura di Marsala decida di ascoltare nuovamente Anna Corona.