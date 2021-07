Non c'è l'ha fatta Matteo Anastasio, il 42enne di San Severo (popoloso centro alle porte di Foggia) raggiunto da dei colpi d'arma da fuoco mentre, a bordo del suo scooterone, festeggiava la vittoria dell'Italia agli Europei in compagnia del nipotino di 6 anni. Il bambino è rimasto ferito gravemente.

Sul caso di Cronaca Nera stanno indagando gli agenti di polizia del locale commissariato in concerto con gli uomini della squadra mobile di Foggia. Gli inquirenti non escludono che possa essersi trattato di un delitto premeditato: Anastasio, infatti, era un pregiudicato con diversi precedenti penali.

I festeggiamenti in piazza

Nella tarda serata di ieri, domenica 11 luglio, dopo il trionfo, ai rigori, della Nazionale contro l'Inghilterra a Wembley, l'Italia è scesa in piazza a festeggiare. Anche Matteo Anastasio, pregiudicato foggiano, era uscito per celebrare la vittoria in compagnia del nipotino di 6 anni.

Stando a una prima e ancora sommaria ricostruzione, poco dopo la mezzanotte, mentre con il loro scooterone si trovavano a passare sul "Sentierone" di San Severo (viale Giacomo Matteotti) - sarebbero stati affiancati da un altro motociclo di grossa cilindrata con a bordo due uomini, con il volto coperto dal casco integrale. Il passeggero della due ruote, ad un certo, avrebbe estratto una pistola e, puntandola contro il 42enne, ha esploso diversi colpi almeno (cinque i bossoli calibro 7,65 rimasti sull’asfalto) a distanza ravvicinata.

Anastasio, raggiunto e ferito da tre proiettili, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un pick-up posteggiato nelle vicinanze. L'uomo e il nipote sono poi caduti rovinosamente a terra.

Si tratterebbe di un delitto premeditato

Sul posto, come da protocollo, sono arrivati le ambulanze e le forze di polizia per i rilievi del caso.

Matteo Anastasio e il bimbo sono stati soccorsi e accompagnati nei vicini ospedali.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, tuttavia, per il 32enne non c'è stato nulla da fare: è spirato poco dopo il suo arrivo Masselli Mascia di San Severo.per via delle gravissime ferite riportate durante l'agguato.

Il piccolo, invece, ferito all'addome, è stato trasportato in gravi condizioni al Policlinico Riuniti di Foggia.

I medici lo starebbero tenendo in coma farmacologico e non avrebbero sciolto ancora la prognosi. Tuttavia, non sarebbe in pericolo di vita.

In queste ore, gli investigatori stanno acquisendo e vagliando i filmati delle diverse telecamere presenti nella zona. Nella notte, invece, sono state eseguite le attività tecniche (come esami stub e alcune perquisizioni), ma gli inquirenti, su questo punto, stanno mantenendo il più stretto riserbo. Da quanto trapelato, però, Anastasio, potrebbe essere stato vittima di un omicidio premeditato. I suoi assassini, infatti, avrebbero approfittato della confusione generata dai festeggiamenti per gli Europei di calcio per eliminarlo.