Questo lunedì 5 luglio 2021 è venuta a mancare un'icona della musica e della tv italiana: Raffaella Carrà è morta all'età di 78 anni. Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte "Raffaella Carrà" si è spenta dopo una lunga malattia all'età di 78 anni.

A dare per primo il triste annuncio, con un comunicato commovente, è stato il suo amico ed ex compagno di vita, Sergio Japino: "È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre".

Raffaella Carrà è morta: le reazioni del mondo dello spettacolo e della politica

L'addio di Raffaella alla vita terrena ha lasciato tutti i suoi fan sgomenti e increduli. Lei, regina incontrastata della televisione italiana per tantissimi anni si è dovuta arrendere a una dura malattia che non le ha lasciato scampo. Ai tantissimi messaggi postati sui social, Facebook e Twitter in testa, a migliaia e migliaia di fans e simpatizzanti della showgirl scomparsa si sono uniti tanti altri personaggi del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo in generale, in particolare coloro che avevano lavorato con lei.

Tra i tanti, anche diversi personaggi politici di tutti gli schieramenti l'hanno voluta ricordare in queste ore.

Aveva 78 anni: la carriera

Raffaella Carrà, pseudonimo di Raffaella Maria Roberta Pelloni, nasce a Bologna il 18 giugno 1943: è stata una showgirl e una cantante di successo, oltre che ballerina e attrice, nonché conduttrice televisiva e radiofonica: è stata anche un'apprezzata autrice televisiva.

Riconosciuta come un'icona incontrastata della Rai (Radiotelevisione Italiana), Raffaella ha iniziato a muovere i primi passi in Tv alla fine degli anni '60.

Inizio a diventare nota con lo spettacolo di Nino Taranto e Nino Ferrer "Io, Agata e tu": fece scalpore e allo stesso tempo successo il suo nuovo stile di showgirl, sinuoso, energico e moderno.

Ma il vero successo in Tv arrivò con Canzonissima al fianco di Corrado, altro grande indimenticabile della televisione italiana. In quel periodo fece scalpore il primo "ombelico" in bella mostra nel piccolo schermo a cornice della sigla di apertura "Ma che musica maestro!" dell'omonima kermesse musicale.

Da quella Canzonissima in poi il successo di Raffaella Carrà si fece inarrestabile, tanto da arrivare oltre i confini del Belpaese: famosissima in Spagna ed acclamatissima in Russia, ma anche in Sud America.

Carrà era malata da tempo

La scomparsa di Raffaella Carrà è stata silente e improvvisa. La conduttrice televisiva da tempo era malata, anche se ufficialmente non lo aveva mai comunicato. I funerali della showgirl ancora non sono stati fissate.

Nelle sue ultime disposizioni, Raffaella aveva dato indicazioni circa il comportamento da osservare in merito alle proprie esequie, chiedendo esplicitamente “una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri”.