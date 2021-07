Le esternazioni di Anna Corona nel corso della puntata del 16 luglio di Quarto Grado hanno provocato la reazione stizzita di Piera Maggio che ha ribattuto via social. Durante la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi la madre di Jessica Pulizzi è tornata a parlare dell'indagine della Procura di Marsala sulla scomparsa di Denise Pipitone. Nell'inchiesta bis la donna risulta indagata con Giuseppe Della Chiave per sequestro di persona. "Non avrei mai toccato una bambina per questioni di corna né avrei coperto Jessica" - ha più volte ripetuto nel corso dell'intervista rilasciata all'inviata del programma televisivo di Rete 4.

Senza fare giri di parole Anna Corona ha manifestato le sue perplessità sul lavoro degli inquirenti. "Si sono subito concentrati su di me con molte persone che probabilmente non hanno detto il vero". A distanza di alcune ore Piera Maggio ha replicato alle affermazioni dell'ex moglie di Piero Pulizzi con un post pubblicato sui profili social. "Gli alibi di Jessica Pulizzi durante il processo non hanno trovato alcun riscontro. Persone centrali nel caso sono prossime alla santificazione" - ha dichiarato la mamma della bambina scomparsa il 1° settembre 2004 a Mazara del Vallo.

Lo sfogo di Anna Corona a Quarto Grado

Anna Corona è finita nuovamente sotto la lente di ingrandimento della magistratura dopo che la sua posizione era stata archiviata nella precedente indagine sul sequestro di Denise Pipitone.

Procedimento per il quale fu rinviata a giudizio Jessica Pulizzi, assolta dopo i tre gradi di giudizio. Nell'inchiesta bis l'ex moglie di Piero Pulizzi è indagata con Giuseppe Della Chiave. "È un paradosso insistere su di me, Jessica e Alice" - ha dichiarato Anna Corona all'inviata di Quarto Grado nel corso della puntata del 16 luglio.

La donna ha più volte ribadito la sua estraneità ai fatti sottolineando che gli inquirenti hanno concentrato la loro attenzione sulla loro posizione tralasciando altre piste. "Sembra che in famiglia le corna le ho avute soltanto io" - ha rimarcato la donna evidenziando che all'epoca della scomparsa della figlia di Piera Maggio aveva già metabolizzato il tradimento.

"Guadagnavo bene ed i miei figli stavano bene. Non avrei rinunciato a questo tesoro per toccarne un altro".

Piera Maggio: 'Gli alibi di Jessica non hanno trovato riscontro'

Durante la conversazione con la giornalista di Quarto Grado Anna Corona ha riferito che non avrebbe mai coperto la figlia se avesse compiuto un'azione così atroce. Le parole della madre di Jessica Pulizzi non hanno lasciato indifferente Piera Maggio che ha replicato con un post pubblicato sulle pagine social. "La Corte di Cassazione ha assolto Jessica Pulizzi per insufficienza di prove però riconosce il movente e lo attribuisce anche alla madre" - ha scritto la partner di Piero Pulizzi evidenziando che gli atti della singola persona vanno letti non separatamente dal processo svolto.

"Gli alibi di Jessica Pulizzi durante il processo non hanno trovato riscontro. Dopo 17 anni alcune persone centrali sul caso del rapimento di Denise sono prossime alla santificazione solo perché alcuni hanno deciso così" - ha chiosato Piera Maggio.