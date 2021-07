Ayub Saqib (21 anni), il fidanzato di Saman Abbas, vivrebbe costantemente in pericolo. A riferirlo è l'avvocato Claudio Falleti del foro di Alessandria, legale del giovane. Intervistato dal Resto del Carlino, Falleti ha ribadito come i genitori di Saman in passato avrebbero minacciato telefonicamente il suo assistito. Oltre a Saqib, le minacce sarebbero state rivolte anche alla famiglia del ragazzo.

Il prossimo 23 luglio, il giovane dovrà comparire dinanzi al gip Luca Ramponi per essere sottoposto all'incidente probatorio. Le sue dichiarazioni saranno depositate in tribunale e cristallizzate come prova per il processo.

Saqib e Saman stavano insieme nonostante il parere contrario dei genitori della ragazza.

Saman era stata infatti promessa in moglie a un cugino di quasi dieci anni più grande, che risulterebbe vivere in Pakistan. La 18enne si era opposta a quel matrimonio forzato e proprio per questo, almeno secondo gli inquirenti, sarebbe stata uccisa dai suoi stessi famigliari. L'esecutore materiale sarebbe stato lo zio 33enne di Saman, Danish Hasnain. La 18enne risulta sparita dallo scorso 30 aprile da Novellara, in provincia di Reggio Emilia.

Ayub Saqib è un teste per Saman Abbas

Claudio Falleti ha dichiarato che al momento il suo cliente, Ayub Saqib, risulta essere un teste per Saman Abbas. Il legale si augura tuttavia che Saqib sia inquadrato come parte offesa, poiché il 21enne sarebbe "un soggetto danneggiato e che vivrebbe costantemente in pericolo.

Saqib, secondo le dichiarazioni dell'avvocato Falleti, avrebbe sporto denuncia alla polizia di stato lo scorso febbraio. All'epoca, lui e Saman già si frequentavano. La denuncia di Saqib sarebbe stata motivata dal fatto che "i genitori di lei lo avevano minacciato telefonicamente".

Il padre di Saman sarebbe poi andato in Pakistan e qui le minacce nei confronti della famiglia di Saqib sarebbero continuate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il fidanzato di Saman sarebbe testimone degli ultimi messaggi della ragazza, ma in gioco entrerebbe anche la pressione perpetrata dai genitori di lei, volta a ostacolare il loro amore. Un fattore che Falleti ha indicato come "indice di pericolosità".

L'incidente probatorio

Claudio Falleti al momento non sa dire se il giorno dell'incidente probatorio potrà essere presente in aula.

Ha tuttavia anticipato che Saqib approfondirà l'aspetto relativo alle minacce che lui e la sua famiglia (madre, padre e altri due fratelli) avrebbero ricevuto dalla famiglia di Saman.

Falleti ha precisato di possedere le prove delle minacce da parte della famiglia Abbas, tramite messaggi e filmati. Al momento, la famiglia del suo cliente non è protetta e avrebbe paura. Secondo Falleti dovrebbe essere accolta in Italia.