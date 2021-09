Lutto nel mondo del calcio e dello sport in Emilia Romagna. Francesco Marchi, 30 anni, ex calciatore e capitano del Reggiolo Calcio, è stato trovato senza vita ieri, domenica 5 settembre, nel giardino della sua abitazione di Carpi, popoloso comune della provincia di Modena. Il giovane, attualmente impiegato in banca, era appena rientrato dal matrimonio di un amico. Non si esclude che sia caduto dal balcone, forse per una disattenzione o per un malore. Tuttavia, per chiarire tutti i contorni della vicenda, il pm di turno chiamato a indagare sul caso di cronaca ha disposto l'autopsia.

L'esame consentirà di non solo di individuare le cause del decesso, ma anche l'ora.

Il rientro dalla festa di matrimonio

Stando a quanto ricostruito finora, Francesco Marchi, nella giornata di sabato 4 settembre aveva partecipato al matrimonio di un caro amico di Rio Saliceto (Reggio Emilia) e aveva trascorso la giornata a Verona, location scelta dagli sposi per la festa nuziale. Poi, a tarda sera, come gli altri ospiti, il giovane era rientrato a casa.

La tragedia è avvenuta nell'abitazione di via Caboto che Francesco condivideva con il fratello minore e la madre. Proprio la donna, intorno alle 8 di ieri, ha trovato il corpo esanime del 30enne in giardino. Inutili i soccorsi, tempestivamente allertati.

I soccorritori del 118 giunti sul posto con i carabinieri del locale comando, infatti, non hanno potuto fare altro che decretare il decesso.

Francesco potrebbe essere caduto dal balcone

Su quanto accaduto all'ex giocatore del Reggiolo, per ora, non ci sono certezze. Tuttavia, tra le principali ipotesi investigative al vaglio degli inquirenti ci sarebbe l'incidente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Francesco Marchi, infatti, potrebbe essere precipitato dal balcone sovrastante. Non si esclude, in particolare, che il ragazzo, prima di mettersi a letto, possa essere uscito sul terrazzo per fumare una sigaretta. Qui, potrebbe essere stato colto da un malore improvviso o aver perso l'equilibrio.

Gli inquirenti, però, non escludono altri "scenari".

Per questo, nelle scorse ore, hanno ascoltato alcune persone vicine all'ex calciatore. Lo scorso anno, Francesco, aveva perso il padre, ma chi lo conosceva bene, lo ha comunque descritto come un ragazzo aperto, estroverso, solare, pronto a divertirsi e a far divertire.

La notizia della prematura e tragica scomparsa del giovane è stata accolta con sgomento dai tanti che gli volevano bene. "Ti ringrazio - ha scritto sulla sua pagina social l'amico neo sposo - per aver dato tutto come sempre e per aver riempito con la tua personalità e la tua simpatia il nostro giorno". Gli ex compagni di squadra, che ieri avrebbero dovuto la giocare una partita di Coppa di prima categoria contro la Sammarinese, invece, non se la sono sentita di scendere in campo e hanno chiesto il rinvio del match.