Il Super Green Pass è un'ipotesi che potrebbe presto diventare una realtà, tramite un nuovo decreto a partire dal prossimo ottobre. Esso potrebbe essere necessario per tutti i dipendenti statali e per poter accedere ad aziende e mense. Dovrebbe essere obbligatorio tanto per gli autisti quanto per i passeggeri.

In data 6 settembre si attende l'incontro tra imprese e sindacati. Cgil, Cisl e Uil incontreranno Confapi e Confindustria per parlare dell'obbligo della certificazione verde per accedere nei luoghi di lavoro. Al momento, Sicilia a parte passata in zona gialla, l'Italia non ha subito cambi di fasce.

Il governo ha come obiettivo raggiungere almeno l'80% della popolazione vaccinata entro la fine di settembre. Si tratterebbe di un dato importante, ma saremmo, anche in quel caso, lontani dall'immunità di gregge. Sono ancora sette milioni le persone che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale. A causa di ciò si sta lavorando per alzare l'asticella: entro ottobre si punta all'85% di immunizzati tra i ragazzi di età superiore ai 12 anni. Per raggiungere tale obiettivo, l'estensione del Green Pass potrebbe essere una soluzione.

Green Pass: possibile estensione

Al di là del confronto sull'argomento relativo all'estensione del Green Pass, ci sono ancora diverse questioni da risolvere. Al momento l'obbligatorierà della certificazione verde sussiste per accedere a servizi quali treni, pullman a lunga percorrenza e aerei.

Tuttavia, con l'ulteriore (ed eventuale) manovra da parte del governo, l'obbligatorietà potrebbe essere estesa anche su tram, bus e metropolitane.

Una disposizione non così difficile se si pensa che i controllori stanno tornando gradualmente sui mezzi del trasporto locale per verificare che ci sia da parte dei passeggeri l'uso delle mascherine e il distanziamento.

Il tema sugli accertamenti anti Covid-19 dovrà essere tuttavia chiarito in ogni suo aspetto. Attualmente sindacati e governo stanno discutendo di un'eventuale trattativa riguardante la verifica dei dispositivi di protezione da parte degli ispettori del Tpl. Le sigle sindacali per ora sembrano essere contrarie a quanto appena detto.

Speranza ha assicurato l'arrivo di decisioni

Nel frattempo, il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato lo scorso 2 settembre, nel corso della conferenza stampa da parte del premier Mario Draghi, che presto arriveranno decisioni riguardo all'estensione del Green Pass ad "altri ambiti della vita delle persone".

Mezzi di trasporto a parte, il Green Pass potrebbe essere esteso anche ai lavoratori statali. Un'eventualità sostenuta anche dal ministro delle Pubbliche Amministrazioni Renato Brunetta.