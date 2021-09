Un ragazzo di 22 anni ha tentato di rubare la bicicletta di un carabiniere, che si trovava parcheggiata proprio di fronte alla stazione dei militari dell'Arma. Sembra la scena di un film comico, ma è quanto è avvenuto a Monticelli d'Ongina, piccolo paese di 5mila abitanti posto in provincia di Piacenza. A commettere il furto un giovane di soli 22 anni, che poco prima dell'arresto era stato proprio aiutato dagli agenti.

Il ragazzo è stato arrestato in flagranza di reato

Il tutto è avvenuto nella mattinata di ieri, venerdì 24 settembre. Una signora, intenta a circolare per le vie del paese, ha infatti notato la presenza di un giovane ragazzo che, accasciato a terra, sosteneva di sentirsi poco bene.

La donna, dunque, ha giustamente scelto di avvertire le autorità, rivolgendosi in particolare a un militare dell'Arma dei carabinieri che, in quel momento, era fuori servizio. Il militare, allertato per la situazione, ha dunque deciso di raggiungere il giovane, accompagnandolo direttamente nella caserma posta in piazza Casali.

Una volta nell'edificio, il ragazzo è stato rinfocillato. Una volta che il 22enne si è ripreso, ha abbandonato la struttura. Da qui, la follia: il 22enne, infatti, ha deciso di andare via in bicicletta, salendo in sella a un mezzo non suo e che si trovava posteggiata fra il portone di ingresso e la porta blindata della caserma. Peccato, però, che la bici che l'uomo ha rubato fosse un mezzo appartenente a uno dei carabinieri in quel momento in caserma.

Il 22enne è stato inseguito e bloccato a poca distanza dalla caserma

Negli istanti successivi, il giovane ha provato a dileguarsi, senza però riuscirci: i militari, infatti, lo hanno inseguito e hanno interrotto la sua goffa fuga a poca distanza dalla caserma. Ovviamente il 22enne, che risiede nel paese, è stato subito arrestato per furto, con l'aggravante della flagranza di reato.

Così, per lui si sono aperte le porte del tribunale: qui, infatti, si è svolto per direttissima il processo, con il giudice che ha convalidato l'arresto per il furto e sono stati richiesti i termini per la difesa.

Il fenomeno dei furti di bici, comunque, continua a essere una piaga che colpisce tutti gli appassionati dei mezzi a due ruote, da nord a sud del Paese.

Negli scorsi giorni, infatti, un altro tentativo bizzarro di furto era avvenuto a Santa Maria la Carità. Il ladro, in questo caso, si era introdotto in un cortile di una abitazione, tentando di rubare la bici di una bambina. Il tutto è avvenuto con le bimbe in casa, che si sono accorte di quanto stava accadendo e hanno così urlato. Sentite le grida, il ladro ha desistito dalla propria operazione malavitosa, ha gettato la bici che stava tentando di prelevare e si è dileguato.