Episodio spiacevole quello che ha visto protagonista la nazionale di Ciclismo austriaca: durante la ricognizione nel circuito del mondiale in Belgio, infatti, parte della rappresentativa nazionale è stata investita da un bus. Il fatto è avvenuto ieri, mercoledì 22 settembre, poco prima dell'inizio della gara mista 'mixed relay' (dove l'Italia ha vinto la medaglia di bronzo, piazzandosi in terza posizione). Ancora da chiarire la dinamica del sinistro, che fortunatamente non ha avuto conseguenze gravi.

Una delle atlete ha subito alcune fratture

Da quanto si è appreso, la nazionale dell'Austria era intenta a percorrere il tragitto che avrebbero dovuto poi correre durante la gara.

Erano, cioè, nella fase della ricognizione, utile per studiare (o ripassare un'ultima volta) il tragitto. Durante tale momento, però, la nazionale è stata protagonista di un sinistro contro un autobus di linea, che in quel momento stava transitando nelle stesse strade percorse degli atleti. Nulla si sa della dinamica: secondo notizie non confermate, alcuni degli atleti della nazionale sarebbero usciti dal tragitto a loro dedicato e delimitato da delle transenne. Tra le persone coinvolte nell'incidente, una delle atlete avrebbe subito delle ferite di media gravità. Trasportata in ospedale, infatti, all'atleta sono state riscontrate numerose fratture. Nonostante l'incidente, comunque, la squadra ha preso parte regolarmente alla competizione.

Negli scorsi giorni, in Belgio, un incidente aveva provocato la morte di Sorensen

L'incidente alla nazionale austriaca non è il primo avvenuto in Belgio dall'inizio del mondiale di ciclismo. Qualche giorno fa, infatti, un incidente ben più grave è costato la vita a Chris Anker Sorensen, ex corridore professionistico che si trovava nel paese fiammingo per commentare la competizione mondiale per la televisione danese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche in questa occasione la dinamica dell'evento non è stata resa nota: l'unica cosa che si è saputa è che Sorensen è stato travolto da un'automobile in un impatto molto violento.

Nonostante gli incidenti, comunque, le gare proseguono regolarmente. Nella giornata di domani, venerdì 24 settembre, sono previste due gare: la prima è la prova in linea maschile junior (inizio alle 08:15), mentre la seconda è la prova in linea maschile under 23 anni (partenza, in questo caso, alle 13:25).

Sabato mattina, alle ore 08:15, è prevista la prova in linea femminile junior, mentre dalle 12:20 è previsto il via alla prova in linea femminile élite. La fine della competizione è fissata per domanica 26 settembre, quando si correrà la prova in linea maschile élite: orario di inizio previsto alle 10:30.