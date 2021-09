I Queen restano una band molto amata in Italia e la scelta curiosa di dedicare una via a Freddie Mercury da parte del comune di Ozzano dell'Emilia, in provincia di Bologna testimonia l'affetto verso la storica rock band britannica. La decisione era stata presa due anni fa e tra due giorni (il 5 settembre), in occasione dell'anniversario della nascita del cantante inglese, ci sarà la cerimonia con il taglio del nastro e un concerto tributo dei Queen.

Una via dedicata a Freddie Mercury

A Ozzano dell'Emilia ci sarà una via dedicata a Freddie Mercury.

Lo storico cantante dei Queen avrà la sua via nel comune del bolognese che ha poco meno di 15mila abitanti. La notizia desta curiosità, ma il sindaco spiega che la scelta non ha nulla di eccezionale e che Freddie è stato un grandissimo artista internazionale, in poche parole un simbolo della musica degli anni Settanta e Ottanta.

Intitolare una via al celebre musicista rappresenta per il comune un'apertura verso il mondo esterno. Per la gente del posto, e non solo, l'appuntamento è alle ore 19:30 del prossimo 5 settembre, che coincide con l'anniversario di nascita di Mercury, nato il 5 settembre del 1946.

La scelta del sindaco

A 75 anni dalla nascita di Freddie Mercury il comune di Ozzano dell'Emilia ha deciso di dedicargli una via.

Il sindaco Luca Lelli ha spiegato che due anni fa, quando il comune ha annunciato l'intitolazione della via, molti giornali hanno parlato di "scelta coraggiosa". A suo avviso però le motivazioni che hanno portato a questa delibera stanno nella personalità e nel grande artista che è stato Freddie.

Per il sindaco, infatti, intitolare una via al cantante dei Queen è un segnale di "apertura verso l'esterno, verso gli altri e verso il mondo".

Nonostante la fragilità e le debolezze che ha avuto il cantante, infatti, la sua voce e la sua musica è stata un'icona per la musica del Novecento.

La via dedicata al cantante dei Queen

A due anni circa dall'annuncio domenica 5 settembre ci sarà l'inaugurazione della via, con tanto di cerimonia e taglio del nastro. Sarà scoperta la targa e ci sarà anche una passeggiata inaugurale.

In serata poi è previsto il concerto dei Queen Vision, una tribute band dei Queen che eseguirà dal vivo alcuni dei pezzi più celebri della storica rock band britannica.

La strada scelta per la via è il quarto braccio di una rotonda situata in località Tolara, un'arteria che è lunga oltre 500 metri ed è dotata di pista ciclabile in bitume rosso con marciapiede per i pedoni.