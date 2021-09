Il 30 agosto è morto River, il nipote di Sharon Stone. Il bambino, figlio del fratello dell’attrice, Patrick Stone, è stato colpito da un'insufficienza multiorgano nel luglio 2021. L’attrice sui social ha pubblicato una foto del piccolo intubato. Preoccupata per suo nipote, ha scritto: “Serve un miracolo, per favore, pregate per lui”. Il piccolo, infatti, avrebbe dovuto compiere un anno l’8 settembre. Questa triste notizia è stata comunicata sul web proprio da Sharon Stone. Al testo, inoltre, ha aggiunto un video in cui si vede il bimbo giocare allegro, con le date di nascita e morte.

L'attrice era tornata negli Usa da Venezia, dove era impegnata per uno spot di Dolce & Gabbana

Sharon Stone, sul suo profilo social, ha avuto la forza di descrivere la difficile situazione: "È stato ritrovato oggi dentro la sua culla con una insufficienza totale multiorgano". L'attrice ha pure nominato la malattia che ha colpito il suo piccolo nipote. Si tratta, nello specifico, di MODS: multiple organ dysfunction syndrome. La zia, inoltre, ha aggiunto: "Per favore, pregate per lui, perché noi necessitiamo di un miracolo". L'attrice, affezionata al nipote, era stata la sua madrina al battesimo. Sharon Stone non si è fermata qui, colpita dal dolore, infatti, oltre alla preghiera, ha pubblicato anche una foto triste del bambino all'ospedale.

Guardandola, si poteva notare che River aveva gli occhi chiusi ed era collegato a dei piccoli tubi. Per la diva sarà stato di certo un brutto colpo, soprattutto, perché in quel periodo non stava a casa. Si trovava, infatti, in italia, a Venezia, per girare uno spot di Dolce & Gabbana.

Molti amici di Sharon hanno lasciato messaggi di affetto e condoglianze

La tragedia ha colpito tutti. Non sono mancati, infatti, messaggi di cordoglio da persone che conoscono Stone. L'attrice ha avuto il coraggio di dare la terribile notizia con la semplice, ma d'impatto, scritta "River William Stone Sept. 8, 2020 - Aug. 30, 2021".

Questa frase ha, inoltre, accompagnato il video nel quale il piccolo River giocava sul letto in compagnia della zia. Di certo saranno state tutte le parole e le foto pubblicate dalla Stone ad aver portato moltissime persone a mandare messaggi di affetto e vicinanza. Una delle prime persone ad averlo fatto è stata Andie McDowell. Ha usato poche parole, ma sincere: "Mi dispiace così tanto".

L'attrice di 'Casinò' sin dall'inizio ha comunicato sui suoi social la gioia e l'amore di avere il suo nipotino. Nel mese di settembre 2020, infatti, aveva caricato una foto di River nato da poco tempo. Nell'immagine si vedeva il bimbo seduto dentro il seggiolino della macchina diretto a casa. Accanto alla foto aveva scritto: "Guarda chi sta andando a casa".

E ancora, nel mese di gennaio, inoltre, aveva pubblicato un’altra immagine in cui il nipotino indossava una piccola tuta. Il commento di Sharon Stone era stato semplice, ma pieno di dolcezza e affetto: "River", mio figlioccio e mio nipote".

La vita di Sharon Stone non è mai stata facile

Nel 2001, infatti, l'attrice di 'Atto di forza' aveva subito delle delicate operazioni per rimuovere diversi tumori benigni. Oltre a tutto questo, Sharon Stone aveva anche scoperto che il chirurgo, senza il suo permesso, le aveva aumentato il volume del seno. I problemi non si sono fermati qui. A settembre, infatti, l'era anche venuto un bruttissimo aneurisma. E questo, purtroppo, aveva portato la diva addirittura in coma.

Non solo, Sharon Stone, per questo grave problema di salute, è stata ricoverata in ospedale per tantissimo tempo. Ha trascorso ben 2 anni lontano dalla recitazione, per riprendersi al meglio. Ogni volta che nelle interviste le viene chiesto di parlare di questa sua terribile esperienza, la descrive come "pre-morte".