Questa mattina l'attrice Dorothy Steel, che si ricorda per il suo ruolo in Black Panther, è venuta a mancare. L'attrice afroamericana aveva 95 anni.

L'annuncio ufficiale

Cindy Butler, agente della Steel, ha dato l'annuncio su Facebook, è in questa occasione ha raccontato che l'attrice è morta questa mattina nella sua casa di Detroit.

“Grazie Ms. Dorothy per avermi dato la possibilità di cavalcare quest'onda con te”, ha scritto la Butler. “Grazie a tutti i Casting Directors che hanno assunto Ms. Dorothy. Grazie al mondo per averla amata da lontano.

Ho ricevuto chiamate da tutto il mondo di chi voleva intervistarla o fare un film sulla sua vita. Lei era molto selettiva.”

La carriera di Dorothy Steel

Dorothy Steel è nata nel 1926 e non ha cominciato la sua carriera da attrice fino a quando non ha avuto 88 anni. I suoi primi ruoli risalgono a un ruolo nella serie tv intitolata The Trouble With Going Somewhere, il film televisivo a tema natalizio Merry Christmas, Baby, e il film Daisy Winters.

Il suo ruolo più famoso è pero quello del 2018, anno in cui la Steel ha interpretato l'anziana di una tribù di mercanti nel film di Ryan Coogler Black Panther.

Durante un'intervista con Steve Harvey, Steel ha parlato di come avesse esitato ad accettare il ruolo nel film.

“Non c'è modo in cui possa apparire in una striscia a fumetti alla mia età” è quello che la Steel ricordò di aver detto alla sua agente all'epoca. “Lei è stata molto cocciuta. Devo davvero riconoscerle i suoi meriti, perchè lei ha detto, ‘Ms. Dorothy, può farcela.”

Dopo Black Panther Dorothy Steel ha avuto un ruolo ricorrente nei panni di Madre Harris nella serie televisiva Saints & Sinners, per apparire più tardi in un altro show televisivo intitolato Poms, il film natalizio Christmas Wishes and Mistletoe Kisses e in The Oval.

Il suo ultimo ruolo l'ha vista tornare a interpretare l'anziana di un villaggio ma stavolta per Jumanji: The Next Level. La Steel aveva un contratto con la iSubmit Talent Agency per altri sei anni.

L'addio

“Per Ms. Dorothy, lei mi ha detto di dire a tutti che il dove si sarebbero potuti inviare disposizioni e fiori sarebbe stato indicato su facebook,” ha scritto la sua agente, Cindy Butler sul post di Facebook.

“Mi stava ancora dicendo cosa fare. Quella era la mia Ms.Dorothy.”

Così si conclude il post dell'agente e, nel leggere quelle ultime parole, il pensiero non può non andare anche a Chadwick Boseman e alla sua prematura scomparsa e come quelle parole siano diventate un simbolo di vicinanza anche tra persone che, come i fan di Dorothy Steel, sono a grande distanza dai suoi famigliari e amici.