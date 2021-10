I Genesis sono costretti a interrompere il loro tour a causa del Covid.

La storica band britannica deve fronteggiare la positività al coronavirus di alcuni musicisti e per motivi di sicurezza ha deciso di fermarsi temporaneamente. A comunicarlo è lo stesso gruppo con un comunicato ufficiale pubblicato sui social network.

Le ultime quattro date del prossimo tour britannico sono quindi sospese, in attesa di prossimi aggiornamenti sulle eventuali date di recupero e di maggiori notizie per quanto riguarda il tour nordamericano, in programma nel mese di novembre.

Si ferma il tour dei Genesis

Alcuni membri della band o dello staff sono risultati positivi al coronavirus. Per questo motivo i Genesis hanno deciso di sospendere il tour e le prossime quattro date previste nel Regno Unito.

Dopo il concerto di Glasgow la band di Phil Collins avrebbe dovuto suonare il prossimo 11, 12 e 13 ottobre presso la O2 Arena di Londra.

Il gruppo musicale, che ha iniziato a settembre quello che secondo molti potrebbe essere l'ultimo tour della loro lunga carriera, comunicherà nei prossimi giorni quando recupererà i concerti.

Prima del tour il cantante e batterista Phil Collins aveva sottolineato come per lui fosse molto dispendioso partire per un tour, date le sue condizioni di salute non ottimali.

La tournée interrotta

Il tour dei Genesis era iniziato lo scorso 20 settembre in quel di Birmingham. Nelle ultime ore però è arrivata una brutta notizia, vista la positività di alcuni membri del gruppo, anche se la band non ha reso nota l'identità dei positivi. Il gruppo, dopo la data di Glasgow, avrebbe dovuto continuare il tour con tre date consecutive a Londra, ma ora dovrà per forza di cose cambiare i suoi piani e riprogrammare i prossimi Concerti e Music Festival.

I tre storici musicisti Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford, sono accompagnati in questa tournée dal batterista Nicholas Collins (figlio di Phil) e dal chitarrista Daryl Stuermer. In questo 'Last Domino Tour?' portano dal vivo alcuni dei loro brani di successo degli anni Ottanta con pezzi anche del periodo in cui Peter Gabriel era il frontman del gruppo.

A metà novembre poi dovrebbe partire, con la data di Chicago, il tour nordamericano.

Stop per i Genesis

"Siamo molto dispiaciuti ma la salute del pubblico e dello staff viene prima di tutto", con queste parole inizia il comunicato dei Genesis. "Ciò che sta succedendo è davvero molto frustrante per il gruppo, dopo una serie di eventi sfortunati", proseguono.

Non viene resa nota l'identità dei musicisti positivi al virus, ma i prossimi concerti londinesi saranno posticipati. "La band è dispiaciuta molto nel prendere questa decisione ma la sicurezza del pubblico e dello staff del tour ha la priorità".

Gli artisti della band sperano di poter tornare in concerto il prima possibile. Probabilmente solo nei prossimi giorni si potranno conoscere maggiori dettagli sui prossimi appuntamenti del tour.