A Fiego, in provincia di Cosenza, una ragazza di 25anni ha perso la vita in un tragico incidente.

La vittima è stata travolta dal trattore guidato dal padre mentre lo aiutava nella raccolta di patate, pare che l'uomo non si fosse accorto della presenza della ragazza.

L'incidente

Il tragico incidente è avvenuto il 7 novembre a Casali del Manco in località Fiego, ai confini fra i comuni di Pedace e Aprigliano, in provincia di Cosenza.

La vittima si chiamava Margherita e aveva 25 anni. La famiglia della ragazza possiede dei terreni agricoli e, nonostante fosse domenica, la giovane stava aiutando i familiari nella raccolta dei tuberi.

Per motivi ancora in corso di accertamento, mentre la ragazza stava lavorando, è finita sotto il trattore del padre. L'uomo, vista la gravità dell'incidente, ha dato subito l'allarme chiamando il personale medico. Secondo quanto affermato sembra che l'uomo non si fosse accorto della presenza della figlia.

I soccorsi, composti dal 118, dalla squadra dei vigili del fuoco di San Giovanni in Fiore e dal comando dei carabinieri della stazione di Aprigliano, sono prontamente arrivati sul posto, ma per Margherita non c’è stato niente da fare. Il personale dell'ambulanza ha provato più volte a rianimarla, ma i tentativi sono stati vani e il suo cuore ha smesso di battere. È stato soccorso anche il padre, in stato di shock.

I pompieri hanno avuto il compito di mettere in sicurezza il mezzo agricolo destinato alla raccolta delle patate per permettere alle autorità di competenza di svolgere gli adempimenti del caso.

Il trattore, infatti, sarà messo sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria per accertare la dinamica del fatto. La Procura di Cosenza e il pm hanno preso subito in mano il caso: solo dopo l’arrivo del magistrato e del medico legale si è potuto procedere con la rimozione della salma.

La comunità locale è vicina alla famiglia

Le comunità di Pedace e di Aprigliano sono sconvolte dal tragico incidente. Margherita e la sua famiglia erano conosciuti dai vicini come persone oneste e grandi lavoratori, "impegno e sacrificio" sono gli aggettivi con i quali sono stati descritti da parte di molti. Solidarietà e vicinanza alla famiglia è giunta anche via social.

Il funerale della ragazza si è svolto lunedì 8 novembre, alle ore 16.

Un simile fatto di cronaca era accaduto nella stessa provincia di Cosenza lo scorso 14 settembre, quando aveva perso la vita un 15enne travolto anch'esso da un trattore.