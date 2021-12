Il Consiglio dei Ministri ha approvato all'unanimità giovedì 23 dicembre il Decreto di Natale che stabilisce le misure per il contenimento della pandemia da Covid 19 e, in particolare, per contrastare la più contagiosa variante Omicron. Le principali novità sono state illustrate dal Ministro della Salute Roberto Speranza, dal coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli e dal portavoce del Cts Silvio Brusaferro in conferenza stampa. Un provvedimento che arriva a poche ore dal Natale e in una giornata che ha segnato un nuovo record di contagi in Italia con 44.595 positivi e 168 morti.

Numeri che hanno indotto il Governo ad adottare misure più rigide nella speranza di arginare la diffusione del virus. In particolare sarà nuovamente obbligatorio in tutta Italia l'uso dei dispositivi di protezione all'aperto con un'indicazione specifica per i mezzi pubblici, gli stadi, il cinema, i musei ed il teatro dove sarà necessario indossare una mascherina Ffp2. Inoltre saranno vietate le feste all'aperto fino al 31 gennaio mentre, contrariamente ai rumors circolati nelle ultime ore, discoteche e sale da ballo resteranno chiuse fino al 31 gennaio.

Mascherine obbligatorie all'aperto, Ffp2 per stadi e cinema

Il Consiglio dei Ministri del 23 dicembre ha approvato le nuove misure per contrastare il Covid 19 e le sue varianti.

Misure più stringenti rispetto alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni in virtù del dilagare della variante Omicron e con il conseguente esponenziale aumento dei casi di positività. "Il primo articolo di questo provvedimento prevede una riduzione dal 1° febbraio del tempo di vigenza del green pass a 6 mesi in base alle nuove evidenze emerse", ha precisato il Ministro della Salute Roberto Speranza che ha annunciato anche la riduzione dell'intervallo di tempo per la dose booster che passerà a quattro mesi appena ci sarà il via libera dell'Aifa.

"Le mascherine saranno obbligatorie anche all'aperto e sarà necessario indossare la Ffp2 nei trasporti a lunga percorrenza, il trasporto pubblico locale, i cinema, i musei, in occasione degli eventi sportivi al chiuso e allo stadio. Sempre in questi luoghi è previsto anche il divieto di cibi e bevande nel caso si sia al chiuso", ha aggiunto Speranza.

Nuove misure anche per l'accesso nelle Rsa, green pass rafforzato per sale scommesse e ristorazione al banco

Tra le novità introdotte dal Decreto di Natale per il contenimento alla diffusione del Covid 19 c'è la sospensione delle attività delle discoteche e delle sale da ballo fino al 31 gennaio. Fino alla stessa data, inoltre, saranno vietate feste all'aperto per evitare situazioni in cui si possono creare assembramenti. "Con questo decreto estendiamo l'obbligo di green pass rafforzato ai musei, ai parchi tematici e di divertimenti, alle mostre, ai centri sociali, alle sale gioco e scommesse ed alle sale bingo oltre che alla ristorazione al banco".

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha precisato che l'accesso alle Rsa (Residenza Sanitaria Assistenziale) sarà consentito a persone che hanno completato il ciclo vaccinale e a chi avrà effettuato almeno una dose ed esibirà la certificazione di un tampone negativo. "Il vaccino resta l'arma fondamentale per contrastare la variante Omicron che ha una capacità di contagiare superiore alle altre", ha concluso il ministro.