Il 9 dicembre è uscita la serie The Ferragnez, che racconta la vita di Chiara Ferragni e Fedez. Le due star si sono lasciate andare a confessioni riguardo al loro passato. In particolar modo, il rapper, durante un incontro con lo psicologo, ha raccontato di essere stato vittima di un pedofilo quando era un bambino. L'esperienza vissuta ha fortificato il carattere del cantante che, grazie anche a quanto accaduto, ha ottenuto la grinta che gli ha permesso di ottenere successi lavorativi.

Fedez racconta di essere andato da un dentista pedofilo da bambino

Fedez e Chiara Ferragni sono i protagonisti della serie The Ferragnez, che ripercorre in cinque episodi, parte della loro vita quotidiana. Nelle varie puntate, la coppia si è recata da uno psicologo per affrontare temi riguardanti la loro relazione e ripercorrere esperienze del passato che li hanno segnati. Dopo che l'influencer ha raccontato di avere subito un trauma legato alla separazione dei suoi genitori. Il cantante ha raccontato alcuni episodi del suo passato, quando era un bambino, fu molestato da un dentista pedofilo.

Fedez rivela i dettagli sul dentista pedofilo dove andava da bambino

Fedez, insieme a sua moglie, durante l'incontro con lo psicologo, ha raccontato dettagli sul dentista che aveva da bambino: ''Io avevo un dentista pedofilo.

Andavo alle elementari, sai, quando vai dal dentista per fare le lastre, solitamente ti mettono una coperta di piombo''. Il rapper ha proseguito, rivelando cosa gli sarebbe accaduto: ''Solitamente tutti i dentisti, credo del mondo, la mettono sopra le mutande ai bambini. Questo qua me la metteva sotto''. Dopo qualche tempo, il dentista è sparito e i genitori di Federico hanno guardato uno speciale in televisione in cui si parlava del suo dentista e hanno scoperto che 'era un pedofilo.

Dopo poco questa persona si è uccisa'. Poi ha continuato: 'Sono consapevole che non è successo altro, cioé non ho subito una violenza pesante. Però quella cosa lì che cos'è? Un bambino che non ha il controllo della situazione e di un altro che prevarica su di lui".

L'esperienza vissuta da bambino ha fortificato Fedez

Il cantante ha proseguito, confidando cosa gli ha provocato l'umiliazione subita, dichiarando: ''Non sentirsi all'altezza, non sentirsi in grado, cioé non avere una grande considerazione di sè in generale''. Il marito di Chiara Ferragni ha detto di essersi sminuito in seguito a quanto successo. Nonostante l'esperienza subita da bambino, il rapper ha affermato che quanto vissuto, lo avrebbe fortificato, dicendo: ''È anche stata la mia benzina poi che mi ha fatto fare San Siro, mi ha fatto prendere la mia società e quotarla in borsa''.