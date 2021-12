Proprio nel giorno del suo compleanno il noto DJ Gigi D'Agostino ha deciso di sfogarsi sui social parlando della sofferenza che sta vivendo.

Gigi D'agostino: 'La sofferenza mi consuma'

Il noto disc jockay ha deciso di parlare del suo momento poco felice tramite un messaggio lasciato sui suoi canali social, nello specifico Facebook e Instagram. Ha affermato in questo modo di essere affetto da una grave malattia, senza però andare nello specifico di questa. Il producer ha dichiarato senza giri di parole tutto il dolore che sta patendo, affermando che sono già diversi mesi che "sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo.

È un dolore costante, non mi dà pace". Questo è l'annuncio sconcertante che si può leggere sulle sue pagine ufficiali. Il dj ha rivelato così ai fan la sua malattia: "La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole".

Il dj: 'Grazie per i messaggi'

Il messaggio che sta facendo il giro del web è arrivato direttamente nel giorno del suo 54esimo compleanno, oggi 17 dicembre, ed è giunto come un fulmine a ciel sereno. Il musicista torinese ha raccontato di come la sofferenza dovuta al malessere lo stia consumando ed ha chiosato con un ringraziamento ai fan (e non solo): "Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore". Gigi D'Agostino mancava dai social da tre mesi ed ha voluto rompere il silenzio in questa giornata particolare con la notizia che nessuno avrebbe voluto mai sentire.

“Siamo tutti con te” oppure “Tieni duro, forza capitano”, queste le parole che si leggono nei commenti lasciati dal suo "pubblico".

L'artista tanto amato

Gli utenti dei social si sono subito uniti in un unico grande abbraccio per far sentire la loro vicinanza all'internazionale "Gigi Dag". Da subito c'è stato un susseguirsi di numerosi commenti e condivisioni.

Molti anche i messaggi d'affetto da parte di personaggi più noti e grandi ammiratori del dj, proprio a testimonianza della trasversalità e dell'immensa popolarità della sua arte. Gigi, dopo aver lasciato la scuola, nel 1986 si è immerso nell’attività di disc jockey. Il successo è arrivato poi nel 1999 con il singolo Bla Bla Bla.

Da quel momento la sua carriera è esplosa. Reputato da tutti uno dei maestri della musica dance in Italia, fra le sue canzoni più importanti come non ricordare la hit mondiale "L'amour toujours".

Gigi D'Agostino si era congedato quest'estate dalla scena musicale per via del Coronavirus, proprio per salvaguardare sia i fan che gli operatori addetti agli eventi "Aspettando un giorno migliore". Ora nel suo ultimo messaggio ha affermato che continuerà a lottare contro la malattia che lo ha colpito e tutti gli auguriamo di vincere questa battaglia aspettando che quel giorno migliore arrivi presto.