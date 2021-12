Questa mattina 13 dicembre la Juventus ha sottoposto Paulo Dybala ad alcuni accertamenti strumentali per capire l'entità dell'infortunio patito contro il Venezia. L'argentino è arrivato al JMedical intorno alle 12:00 ed è uscito verso le 12:25. Gli esami hanno dato esito positivo, nel senso che Paulo Dybala non ha riportato alcuna lesione muscolare. Perciò le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Dunque, non è da escludere che il numero 10 juventino possa rientrare per la gara contro il Bologna.

Sospiro di sollievo per Dybala

Paulo Dybala in questa stagione ha riportato quattro infortuni muscolari.

L'ultimo lo ha accusato nel match contro il Venezia. Per fortuna, però, gli esami svolti dal numero 10 juventino hanno dato un esito positivo. Adesso non resta che attendere di capire se nel corso di questa settimana riuscirà a recuperare in vista della partita contro il Bologna. La speranza è che possa farcela, anche se la Juventus non correrà nessun rischio. Adesso non resta che attendere di capire come si evolverà la situazione.

Sorteggio da rifare

Mentre Paulo Dybala svolgeva i controlli medici, la Juventus assisteva al sorteggio delle partite degli ottavi di finale di Champions League. L'urna ha messo i bianconeri di fronte allo Sporting Lisbona: tuttavia, poco fa il sorteggio è stato annullato poiché durante lo svolgimento è stato fatto un errore di estrazione.

Infatti, dopo l'uscita dall'urna del Villarreal è stata estratta la pallina del possibile avversario degli spagnoli, ma il nome sul biglietto era quello del Manchester United. Queste due squadre non potevano essere accoppiate poiché si erano già affrontate nel girone. Dopodiché è stata estratta una seconda pallina che ha pescato il Manchester City.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo questo errore, però, è stato deciso di ripetere i sorteggi. Per questo motivo alle 15:00 ci sarà un nuovo sorteggio di Champions League. Questo è un bel pasticcio e sicuramente dopo la nuova estrazione ci saranno diverse polemiche.

Giornata di riposo per la Juventus

La Juventus, dopo la partita contro il Venezia, ha goduto di alcuni giorni di riposo.

Infatti, i bianconeri giocheranno il 18 dicembre contro il Bologna. Per questo motivo la preparazione riprenderà il 14 dicembre. Massimiliano Allegri per questa sfida dovrà capire se oltre a Paulo Dybala potrà recuperare anche Dejan Kulusevski e Weston McKennie: lo svedese dovrebbe certamente rientrare, mentre l'americano va verso il recupero ma resta da capire se potrà essere titolare. La sensazione è che Massimiliano Allegri possa schierarlo al fianco di Manuel Locatelli. Per quanto riguarda le altre scelte di formazione bisognerà attendere i prossimi giorni.