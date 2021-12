Povia era atteso l'11 dicembre a Genova per partecipare alla manifestazione 'No Green pass', ma tramite un messaggio inviato agli organizzatori ha annullato la sua presenza in quanto risultato positivo al Covid. Il cantante ha spesso manifestato le sue posizioni vicine al movimento no vax fino a diventarne un paladino.

Il cantautore positivo al covid

Povia non ha mai accettato i vaccini ed è diventato uno dei porta bandiera dell'organizzazione 'No Green pass'. Per diverse settimane è stato sul palco degli eventi no vax , ma ora Povia è risultato positivo al Covid, proprio quando lo aspettavano in piazza della Vittoria a Genova per una manifestazione contro il certificato verde.

Stando a quanto riportato dal sito Genova24, ha mandato un messaggio agli organizzatori dicendo di 'stare bene ma di non poter essere presente' affermando inoltre di avere "una carica virale bassa". Sono stati poi gli organizzatori a confermare di aver avuto contatti con il cantautore che hanno percepito "non in formissima" ma quanto basta da restare sereni. A Genova, insieme a Povia, ci sarebbe dovuto essere Marco Mori, che nel 2019 era candidato con Casapound alle elezioni europee.

Povia, negazionista sin dal principio

Povia è andato sempre contro i vaccini, definendoli "sieri", reputandoli non sicuri perché - secondo quanto affermato dal cantante - non immunizzerebbero bensì rischierebbero di far contagiare e, sempre a detta sua, non servirebbero neanche per diminuire i rischi di forme critiche della malattia, diversamente dalle evidenze scientifiche che dimostrano come il vaccino sia efficace nel prevenire i casi gravi della malattia e le morti,

Povia aveva affermato: "Il siero anti-Covid non lo faccio neanche morto".

Già in tempi non sospetti si era fatto portavoce di alcune teorie complottiste. Ma in questi ultimi due anni ha scelto di sposare le cause 'no vax' e 'no green pass'. Ora dopo aver partecipato ed essere anche salito sul palco al Circo massimo durante un sit-in dei no-vax, Povia è però risultato positivo al coronavirus.

Il tweet polemica di Cartabellotta

“Finché i cretini fanno eh, finché i cretini fanno ah, finché i cretini fanno boom #Povia", questo è il tweet con il quale il gastroenterologo Nino Cartabellotta, presidente del Gimbe, ha voluto commentare quanto accaduto a Povia, non vaccinato e ora positivo al virus.