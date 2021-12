Una tragica fatalità, nella notte di ieri sabato 11 dicembre, è costata la vita a un 17enne, T. U. e ha ferito gravemente un 21enne e un sedicenne, tutti giovanissimi di Monastir. L’incidente è accaduto sulla statale 131, al chilometro 14,950, proprio all’altezza del bivio con il centro commerciale Conforama.

La dinamica del sinistro non è ancora chiara, le indagini sono infatti ancora in corso. Sul luogo dello schianto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sanluri, che hanno messo in sicurezza la carreggiata e hanno dato il via ai rilievi di rito.

Insieme a loro gli specialisti del 118 a bordo di diverse ambulanze medicalizzate, che hanno effettuato i primi soccorsi. Purtroppo però per il diciassettenne non c’è stato nulla da fare. L’impatto infatti è stato violentissimo e il giovane, che si trovava nel sedile posteriore, è stato in parte sbalzato all’esterno dell’auto ed è morto praticamente sul colpo. I medici del 118 infatti hanno inizialmente tentato di rianimare il giovane, ma le ferite riportate sono state per lui fatali. Il 21enne alla guida della Fiesta è stato invece trasportato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Mentre il 16enne che si trovava nel sedile del passeggero è stato portato al Brotzu, tutti e due in codice rosso.

Le loro condizioni sono gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Il tragico schianto

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della Polizia Stradale, il tragico incidente è avvenuto nella notte di ieri quando sulla 131 era da poco passata l’una e trenta. I tre giovanissimi, a bordo di una Ford Fiesta, per motivi che dovranno essere accertati dagli inquirenti, hanno centrato in pieno il guard rail che divide lo svincolo al chilometro 14.950.

Intersezione stradale che poi ti collega proprio allo svincolo per raggiungere il supermercato Conforama, a San Sperate. L’impatto con il cordolo d’acciaio è stato devastante al punto che la vittima, seduta nel sedile posteriore, è stata sbalzata in parte dall’auto.

T. U. infatti sarebbe morto praticamente sul colpo. Il giovane, originario di Monastir, era molto conosciuto nel paese del Sud Sardegna anche per i suoi meriti sportivi.

Il diciassettenne infatti giocava a calcio a 5 con la squadra della Kosmoto Monastir. “Il paese è senza parole, siamo sconvolti – assicura Luisa Murru, sindaca di Monastir – la vittima era un bravissimo ragazzo, studiava e giocava a pallone in paese. Tutti conosciamo bene la famiglia e siamo tutti vicini alloro immenso dolore. Il giorno del funerale - assicura la prima cittadina - sarà proclamato il lutto cittadino”.

Il cordoglio su Facebook

La notizia del tragico incidente ha fatto subito il giro del paese di Monastir e su Facebook le testimonianze di cordoglio sono tantissime. Sono in tanti infatti a lasciare un messaggio nella pagina social della vittima. Come appunto Michele Farris che scrive: “Ciao mio capitano”, corredato da un cuore.

O come scrive Mauro Locci: “Testa e cuore capitano”.

Sulla pagina della società di calcio nella quale militava il giovane è apparso il nastro nero in segno di lutto, per ricordare la tragica morte di un 17enne che avrebbe avuto ancora tutta la vita davanti.