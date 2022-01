Può dirsi un Capodanno amaro quello dei Ferragnez, al secolo Chiara Ferragni e Fedez, che nel bel mezzo delle festività natalizie si sono visti prima costretti a rientrare in anticipo a casa dalle vacanze per dei problemi di salute dei figli, e poi hanno dato annuncio di essere risultati positivi al Coronavirus, seppur asintomatici.

Nel bel mezzo dei festeggiamenti casalinghi, nella serata del 31 dicembre il rapper ha anche affermato di non sentire sapori né odori. Ciò nonostante moglie e marito si sono presi cura dei bambini, con tanto di mascherine sul viso.

Ferragnez, Capodanno chiusi dentro casa

In seguito ad alcuni sintomi influenzali accusati dai figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni e Fedez avevano scelto di rientrare anzitempo a casa dalle vacanze sulla neve già il giorno prima di Natale, sebbene i figli fossero risultati negativi al Covid. Poi il 27 dicembre i due coniugi hanno appreso (e condiviso con il web) di essere positivi al Coronavirus.

Come si apprende dai loro post social, marito e moglie sono quindi attualmente costretti a indossare h24 una mascherina Ffp2 anti-Coronavirus per tenere i bambini lontani dal rischio contagio, nella loro casa a Milano City Life. Alla vigilia di Capodanno poi il rapper ha mostrato di avere anche la pelle sciupata in viso, con foruncoli in bella vista.

"Me lo state scrivendo in tanti, 'Fede come fai ad avere una pelle così fantastica?'. Il segreto della mia bellezza? Indossate la mascherina tutto il giorno!", esclama ironicamente in un video il cantante.

Nel bel mezzo del cenone di Capodanno, inoltre, Fedez ha condiviso con il web una spiacevole scoperta: "Cenone di Capodanno, inizio a mangiare e mi rendo conto che non sento più sapori".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In un altro video che lo immortala mentre Chiara Ferragni prova a fargli sentire l'odore della candeggina, il rapper scopre di non sentire neanche gli odori: "Non sento nulla!".

I coniugi in casa coi figli

Tra una portata e l'altra del cenone di Capodanno 2021, Chiara Ferragni e Fedez non si sono risparmiati nel prendersi cura dei figli, Leone e Vittoria.

Lo hanno fatto alternandosi tra loro a turno, non riuscendo quindi a condividere insieme alcuni momenti dell'ultima cena del 2021. "Il bello è che non possiamo neanche mangiare insieme perché ci dobbiamo dare il cambio con i bimbi. Ora tocca a me, buon appetito amore, buon anno!", esclama Fedez, in uno dei video condivisi con il web, parlando alla moglie.

Nonostante le difficoltà riscontrate a causa del Covid-19, i Ferragnez non hanno rinunciato al cenone della vigilia di Capodanno, ricorrendo al cibo da asporto. Hanno optato per sushi, sashimi e qualche prelibatezza cinese. Il rapper ha accompagnato il pasto con un bicchiere di champagne. Tra una prelibatezza e l'altra, poi Fedez ha deliziato il web con una versione sarcastica del suo ultimo singolo "Sapore", realizzato con Tedua: "Non sento più alcun sapore, non sento odore".