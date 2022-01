L'attore Paolo Calissano è scomparso a 54 anni: il suo corpo senza vita è stato trovato nella sua casa a Roma nella tarda serata del 30 dicembre.

Alla notizia del decesso molti fan dell'artista si sono mobilitati sui social, con centinaia di messaggi in suo tributo. Non sono mancate neanche le parole di addio di Barbara D'Urso e quelle dell'ultima compagna dell'attore, Fabiola Palese. Quest'ultima ha gridato allo sciacallaggio che i media avrebbero mosso sulla vita dell'attore, per poi lanciare l'invito a rispettarne la memoria.

Paolo Calissano si spegne a 54 anni

Paolo Calissano è scomparso a 54 anni. Il suo corpo è stato trovato senza vita dai carabinieri nella sua casa a Roma attorno alle ore 23 di giovedì 30 dicembre, dopo la chiamata della compagna. Quest'ultima aveva allarmato forze dell'ordine e sanitari, perché non riusciva a mettersi in contatto con lui.

Al momento del rinvenimento del corpo i carabinieri avrebbero trovato medicine e psicofarmaci. Non è escluso che il decesso sia avvenuto un paio di giorni prima del ritrovamento. Si attende l'esito dell'autopsia, disposta dai Pm.

Barbara D'Urso ricorda Calissano, l'ultima compagna: 'Lasciatelo in pace almeno adesso'

Fra i vari messaggi di addio rivolti in memoria di Paolo Calissano è arrivato anche quello postato da Barbara D'Urso su Twitter: "Ciao Paolo.

Abbiamo lavorato tanti mesi insieme. Poi le tue fragilità hanno preso il sopravvento e ti sei perso. Nei miei ricordi sei il ragazzone gentile che sul set aveva sempre un sorriso per tutti".

La conduttrice partenopea e Calissano avevano condiviso il set della fiction Mediaset "La dottoressa Giò'' a fine anni Novanta. Successivamente D'Urso aveva anche ospitato l'attore nel 2014 a Domenica Live.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un intervento, quello della conduttrice Mediaset, che ha provocato diversi commenti sui social, sia positivi che negativi.

"Barbara non perde un colpo per mettersi in mostra. Che pena” e "Si è perso. Ma non lo ha aiutato nessuno a tornare nel mondo dello spettacolo!!!", si legge tra i messaggi critici rilasciati a margine del tweet di D'Urso.

Mentre qualcuno invece si schiera dalla sua parte: "Fu proprio Barbara ad ospitarlo a Domenica Live, dopo anni di assenza".

Intanto è intervenuta sui social anche quella che era stata l'ultima compagna dell'attore, Fabiola Palese, estetista 48 enne. Su Instagram la donna ha rilasciato il seguente messaggio: “Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso".