Selvaggia Lucarelli e Roberta Mercurio sono al centro di un acceso dibattito social, esploso sul tema dei vaccini. Mercurio ha motivato la scelta di non vaccinarsi contro il covid-19 dicendo che i medici le avevano sconsigliato di vaccinarsi fino alla fine di una non specificata terapia. Una spiegazione che Lucarelli ha ritenuto priva di fondamento, tanto da contestarla via social. Ha ipotizzato che Roberta abbia preferito dedicarsi allo yoga, anziché vaccinarsi. Ma l'ex Temptation island non ci sta. In una replica social lancia accuse alla giudice di Ballando con le stelle, come quella di muovere disinformazione ai suoi danni.

Poi risponde alle critiche ricevute dagli utenti che le contestano la scelta di non sottoporsi al vaccino.

Mercurio contestata per le sue dichiarazioni

Selvaggia Lucarelli ha contestato via Instagram le storie in cui Roberta Mercurio motivava la scelta di non sottoporsi alla vaccinazione contro il Coronavirus.

L'ex Temptation island spiega di aver scelto di non vaccinarsi né durante né dopo la recente gravidanza, per diversi motivi. Tra questi una mastite e la febbre accusate ad agosto, in seguito, per curarsi, dice di aver seguito una terapia non specificata e i medici le hanno consigliato di non vaccinarsi. Stesso discorso fatto a settembre, in seguito ad una terapia che lei ha seguito per dei valori riscontrati nelle analisi del sangue: "I medici mi hanno detto che dovevo finire prima le terapie e poi fare il vaccino".

A conclusione dell'affermazione social, fa quindi sapere di essere risultata positiva al test: "Ho beccato il virus, prima che potessi fare il vaccino".

Selvaggia Lucarelli al veleno sull'ex Temptation island

Nel dettaglio, Selvaggia Lucarelli ha stigmatizzato con ironia la scelta di Roberta Mercurio: "Non mi vaccino, ho yoga".

Un'esternazione che non è piaciuta alla diretta interessata. Tanto che l'ex Temptation island ora controreplica, accusando la blogger di aver condiviso pubblicamente le sue stories personali, facendo passare messaggi sbagliati e distogliendo l'attenzione generale dai "problemi seri del nostro Paese". "Non mi sembra di aver parlato male dei vaccini.

Non mi sembra di aver detto che sono una no vax. Così come non ho detto che non voglio vaccinarmi. Di finti giornalisti ne è pieno il mondo", conclude, infine Mercurio.

Roberta presa di mira dai detrattori

Il botta e risposta che la vede contrapporsi a Selvaggia Lucarelli, intanto, rende Roberta Mercurio bersaglio delle contestazioni del web. "Basta con questi problemi di salute, che non vi permettono di farvi vaccinare...", si legge tra le critiche che lei denuncia sempre tra le Instagram stories. "Vedete cosa succede quando parla la stupidità? Che si generano commenti ignoranti", aggiunge l'ex Temptation island. Infine, la controreplica piccata ai detrattori: "Non siete nessuno a dire agli altri cosa devono fare. Non siete dei medici. Se una persona ha un problema di salute e non si vaccina saranno problemi propri".