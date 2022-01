Lutto nel mondo del Cinema e del doppiaggio italiano. Si è spento all'età di 70 anni l'attore e doppiatore Renato Cecchetto. A dare la notizia della morte, nella tarda serata di domenica 23 gennaio 2022, è stato il sindaco di Adria, Omar Barbierato. L'attore era nato proprio nel comune veneto (precisamente nella frazione di Baricetta) il 28 ottobre 1951.

Cecchetto è stato attivo come attore cinematografico dagli anni Settanta fino agli anni Novanta, successivamente si era dedicato prevalentemente al doppiaggio. In particolare è sua la voce italiana di Shrek, in tutti i film della serie cinematografica d'animazione.

Cenni biografici su Renato Cecchetto

Nato nel comune di Adria, in provincia di Rovigo, da giovane studia e si diploma presso l'Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico a Roma. Dagli anni Settanta in poi è molto attivo come attore cinematografico, recitando in decine di pellicole, prevalentemente in ruoli "leggeri" e comici.

Fra i suoi ruoli più celebri c'è quello di Augusto Verdirame da Brescia (amante della moglie del barista Necchi, interpretato da Renzo Montagnani), personaggio di "Amici Miei atto II", di Mario Monicelli. Sempre con Monicelli recitò anche in "Parenti serpenti".

Tra gli altri ruoli che ha interpretato al cinema vi è quello del comandante della Digos in "Fracchia la belva umana" con Paolo Villaggio, e poi ancora accanto al comico genovese ha lavorato in "Fantozzi alla riscossa".

Ha recitato inoltre ne "I fichissimi" (con Diego Abatantuono e Jerry Calà) e in "Abbronzatissimi" (dove interpretava il marito di Alba Parietti) e nel suo sequel.

Dagli anni Duemila Cecchetto si è dedicato prevalentemente al doppiaggio, in particolare diventando noto per essere la "voce" italiana del personaggio di Shrek in tutti i film animati nell'omonimo franchise.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È stato inoltre stato spesso la "voce" italiana dell'attore John Ratzenberger, avendo doppiato la maggior parte dei suoi ruoli nei film Disney/Pixar. Attivo in decine di cartoni animati, in particolare ha dato la voce al personaggio di Cleveland Brown a partire dall'undicesima stagione de I Griffin.

Per diverse opere è stato anche direttore del doppiaggio.

Le prime reazioni alla notizia della morte di Cecchetto

"Ho appena appreso della scomparsa di Renato Cecchetto. Una notizia che lascia sgomento e dolore", ha dichiarato Omar Barbierato, sindaco di Adria (Rovigo), comune nel quale Cecchetto era nato 70 anni fa.

Poco dopo anche l'ANAD - La voce del Doppiaggio italiano, ha confermato sui social il decesso dell'artista, commentando: "Se ne va un uomo buono, oltre che un grande professionista".