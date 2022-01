Paura a Taggia, comune di 13mila anime in provincia di Imperia: dalla mattinata di lunedì 3 gennaio non si hanno più notizie di Carlotta, una ragazza di 13 anni che sembra scomparsa nel nulla. Secondo le prime informazioni, la giovane avrebbe fatto perdere le proprie tracce dopo aver salutato la madre, che stava uscendo per recarsi al lavoro. Da allora nessuno l’avrebbe più vista: infatti la mamma, al suo ritorno a casa, non l’ha più trovata. Con ogni probabilità la minorenne si è allontanata dall'abitazione di sua spontanea volontà, nascondendo a tutti il suo proposito di fuggire.

Data l’età della ragazzina, sono subito scattate le ricerche della scomparsa da parte dei carabinieri: la madre Simona e la sorella Noemi attendono con apprensione notizie sulla sorte della 13enne.

I familiari hanno diffuso una foto della giovane scomparsa e alcune indicazioni sui vestiti da lei indossati

I familiari della giovane scomparsa hanno diffuso sui social un’immagine della ragazza, con la speranza di favorire eventuali avvistamenti da parte dei residenti in zona. Sono state fornite anche diverse informazioni sull’aspetto della giovane, che è alta un metro e 65, di corporatura media, con occhi marroni e capelli lisci castani. I parenti della 13enne hanno anche spiegato come la ragazzina si sia allontanata da casa con addosso un piumino bianco e delle scarpe da ginnastica della Puma ai piedi.

Si indaga per capire i motivi dell’allontanamento da casa della ragazzina scomparsa nel nulla

Al momento non si sa nulla delle motivazioni che possano aver spinto la 13enne a fuggire di casa: gli inquirenti sono propensi a credere che si sia trattato di un gesto volontario compiuto dalla ragazza, anche se al momento non si esclude alcuna ipotesi.

Si indaga per scoprire se la giovane sia stata aiutata da qualcuno a far perdere le proprie tracce: per capire se si sia trattato, ad esempio, di una fuga con un fidanzatino, i militari della compagnia di Sanremo in queste ore stanno raccogliendo una serie di testimonianze sulla vita privata della ragazzina. Infatti i carabinieri stanno passando al setaccio tutte le informazioni sulle abitudini della giovane scomparsa, per essere in grado di formulare ipotesi concrete sulla sparizione e per accelerare le ricerche.

I familiari della scomparsa temono per la sua incolumità

Nel frattempo i familiari della 13enne vivono con apprensione ogni ora che passa senza avere notizie della scomparsa: in particolare si teme per l’incolumità della giovane. La sorella della ragazza, Noemi, ha lanciato un appello, per ottenere la massima collaborazione nelle ricerche, sostenendo di aver paura per la sorella, che è “troppo piccola per passare la notte da sola fuori”. In particolare i parenti chiedono a tutti i testimoni, che abbiano visto la minorenne o abbiano notizie sulla sua sparizione, di telefonare al 112 per fornire ogni elemento utile al ritrovamento della ragazzina. Infatti gli inquirenti ritengono che ogni dettaglio, anche quello apparentemente più insignificante, possa essere d'aiuto per scovare la giovane il più velocemente possibile, prima che possa succederle qualcosa di grave.