Valentina Dallari è stata intervistata da Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo, durante la puntata andata in onda sabato 29 gennaio su Canale 5.

L'ex tronista di Uomini e Donne si è confidata con la conduttrice, parlando di alcuni dei momenti più difficili della sua vita, in particolare di quando ha dovuto fare i conti con l'anoressia. La donna era arrivata a pesare 37 chili e ha seriamente rischiato la sua vita.

Valentina Dallari: l'intervista a Verissimo

L'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di raccontare tutto quello che ha passato, affrontando il tema molto importante dell'anoressia.

La giovane donna, classe 1993, ha raccontato di essere arrivata a pesare 37 chili e di avere completamente toccato il fondo.

Valentina era arrivata il punto di non riuscire neppure a portare una busta della spesa, perché era sopraffatta dalla stanchezza fisica e mentale.

Silvia Toffanin è stata in grado di portare avanti un'intervista molto profonda, in modo delicato, trattando un tema di cui spesso è difficile parlare.

Dallari ha avuto modo di presentare la sua ultima opera letteraria, dal titolo "Uroboro. Viaggio eterno nelle crepe dell'anima", in cui ha parlato dei disturbi alimentari e dell'incubo che ha dovuto affrontare con grande coraggio, spiegando: "Spero che il mio libro possa aiutare gli altri".

L'ex tronista di Uomini e Donne ha rischiato di morire

"Tu hai rischiato di morire", le ha fatto notare Silvia Toffanin. Valentina ha confermato, spiegando di aver toccato il fondo, di aver attraversato l'inferno, vivendo uno dei momenti più brutti della sua vita.

L'ex tronista ha spiegato che in diverse occasioni ha buttato via il cibo che preparava, per poi andarlo a recuperare dalla spazzatura perché non riusciva a resistere.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In diverse occasioni è arrivata a piangere per la fame, a causa della totale disperazione per quello che stava vivendo.

La sorella maggiore, che di professione è infermiera, è stata la persona più importante, che è riuscita a tirarla fuori da questo incubo. "Rimane un'ombra di insicurezza. Però ho capito che il problema non era il cibo, ma interiore.

A forza di fare terapia ho imparato a riconoscere i pensieri tossici e a tenerli a bada", ha spiegato Dallari, sottolineando di non sentirsi mai all'altezza delle sfide, nonostante alla fine riesca sempre a raggiungere i suoi obiettivi.

Silvia Toffanin le ha fatto notare che in realtà sembra molto sicura di sé stessa, grazie anche alla sua bellezza e al suo modo di parlare. "Non vedo questa insicurezza, ma proprio zero. Quindi quella eliminala perché non c'è", ha spiegato la conduttrice.

Valentina ammette: 'Mai stata innamorata'

Valentina Dallari ha parlato anche della sua vita sentimentale, spiegando di non essere mai stata innamorata. A Uomini e Donne aveva scelto Andrea Melchiorre, ma la loro storia era durata poco e non era finita bene.

Recentemente ha avuto una relazione con il rapper Junior Cally, ma anche in questa occasione è finita presto perché lui è completamente sparito. La ragazza ha spiegato di essere sola, un'eterna single e di non essere mai stata innamorata di nessuno. "Sono molto selettiva. Ci vuole coraggio ad innamorarsi", ha ammesso l'ex tronista.