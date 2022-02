I giocatori del Sassuolo hanno deciso di scendere in campo per giocare la loro partita più importante: ritrovare Alessandro Venturelli, il 22enne scomparso dalla cittadina modenese il 5 dicembre 2020. Per riuscirci, quando, domenica 13 febbraio i neroverde giocheranno in casa contro la Roma, sul maxi-schermo, apparirà la foto del ragazzo. Mercoledì 2 febbraio la trasmissione "Chi l'ha visto?" è tornata sul caso di cronaca e, proprio nel corso della diretta il capitano Francesco Magnanelli e l'allenatore Alessio Dionisi hanno lanciato un accorato appello per esortarlo a tornare: "Lo aspettiamo per giocare con noi".

Il Sassuolo per Alessandro Venturelli

Il Sassuolo Calcio si sta mobilitando per riportare a casa Alessandro Venturelli. Per tenere alta l'attenzione sulla scomparsa del 22enne, avvenuta 14 mesi fa, la squadra modenese è intervenuta ai microfoni dei Federica Sciarelli.

Mostrando la maglia neroverde con il numero 10 intitolata ad Alessandro, il capitano e l'allenatore si sono rivolti al giovane: "Ti aspettiamo per vedere una delle nostre partite e magari, scambiare qualche calcio al pallone" qui al centro sportivo per scambiare qualche calcio al pallone". Poi, hanno annunciato una serie di iniziative: la prima è in programma domenica13 febbraio. Durante il match di campionato di Serie A, al Mapei Stadium di Reggio, contro la Roma, il maxi-schermo mostrerà il volto del 22enne.

Forse, qualcuno allo stadio lo riconoscerà e saprà fornire indicazioni utili al suo ritrovamento.

"Speriamo che serva a qualcosa - ha commentato Roberta Carassai, la mamma di Alessandro, commossa - non è possibile che nessuno sappia niente". La donna, che con il marito Roberto non ha mai smesso di cercare il suo unico figlio, ha poi ringraziato Michele Belfiore, il creatore del blog Conoscere che si è impegnato a lanciare e condividere l'iniziativa, anche grazie al sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani.

La scomparsa di Alessandro Venturelli

Alessandro Venturelli è scomparso da Sassuolo, dove viveva con i genitori, nel pomeriggio di sabato 5 dicembre 2020. "Era un giorno piovoso" ha ricordato la madre dalle pagine del Resto del Carlino. Il ragazzo, prima di uscire di casa, avrebbe cercato un pretesto per litigare con i genitori.

"Si era alzato arrabbiatissimo" ha spiegato Roberta aggiungendo che non solo l'aveva offesa, ma era arrivato addirittura a romperle gli occhiali. "Si vedeva che era particolarmente provato - ha continuato - girava per casa con fare sospetto e, quando ha cercato di uscire, mio marito l’ha seguito scoprendo che, dalla sua stanza, aveva lanciato in giardino uno zaino dalla sua stanza. Voleva scappare via": Roberto ed il figlio, sempre secondo il racconto della donna, avrebbero così avuto una discussione, ma alla fine l'uomo sarebbe riuscito a convincerlo a fare un giro in auto con lui per chiarirsi. Tuttavia, quando si è distratto per prendere il cane, Alessandro ne ha approfittato per allontanarsi.

I genitori del ragazzo sono convinti che, quel giorno, qualcuno lo stava ad aspettarlo. "Nell'ultimo periodo - ha dichiarato Roberta - era strano, mi diceva che si sentiva manipolato e sosteneva che anche io dovessi stare attenta".

In un primo momento, la procura di Modena non escludeva l'allontanamento volontario, ma poi ha aperto un fascicolo per ‘sequestro di persona'. Non si esclude che, dietro alla scomparsa di Alessandro Venturelli, ci possa essere l'ombra delle sette motivazionali.