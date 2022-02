Tanta paura ma, fortunatamente, nessun danno per i tanti appassionati di sport invernali che si trovavano qualche giorno fa su una seggiovia nella ski area di Bears Town a Pocheon, in Korea del Sud. Qui, infatti, la seggiovia è letteralmente impazzita e, a causa di un malfunzionamento, ha iniziato a tornare indietro in modo incontrollato. La velocità era fortunatamente bassa, ma nonostante ciò, gli utenti sono stati costretti a lanciarsi giù dai seggiolini prima che questi si scontrassero con i piloni della struttura.

Un bambino di 7 anni è rimasto ferito

Il fatto è avvenuto lo scorso venerdì 21 gennaio, anche se la notizia ha avuto risalto mediatico solo negli ultimi giorni. La seggiovia, stando a quanto riportato dai media locali, è rimasta senza controllo per circa un minuto, durante il quale si è scatenato (come facile da prevedere) letteralmente il panico. Gli utenti che si trovavano a terra, infatti, una volta accortisi di ciò che stava avvenendo, hanno iniziato a urlare alle persone che erano presenti sulla seggiovia.

Molte delle persone che si trovavano sui seggiolini hanno dunque scelto, in fretta e furia, di sganciarsi dalle loro attrezzature, buttandosi a terra. Una volta a terra, poi, molte persone hanno dovuto stare attenti per non essere colpiti dalla seggiovia.

Una situazione, dunque, decisamente pericolosa, che ha provocato il ferimento (in forma lieve) di un bambino di 7 anni, che è stato portato in ospedale in seguito alla caduta dalla seggiovia.

Ancora non è chiara la causa del malfunzionamento

Alla fine, per fermare la retromarcia della seggiovia, quest'ultima è stata bloccata.

Ciò, però, ha costretto centinaia di persone a rimanere sulle sedute sospese per circa due ore, prima che venissero recuperate e messe in salvo. Sul fatto, ora, sta indagando il distretto di polizia di Pocheon a Gyeonggi, che vuole cercare di capire come sia stato possibile che si verificasse un malfunzionamento tale. Al momento, comunque, le cause non sono state ancora individuate.

La Korea Transportation Safety Authority sta ora effettuando tutta una serie di verifiche sulle altre infrastrutture della ski area, con l'obiettivo di individuare eventuali altri anomalie o malfunzionamenti. La stessa struttura, sul proprio sito web, ha anche annunciato di aver iniziato la raccolta di segnalazioni danni in vista di eventuali rimborsi. In particolare, la ski area di Bears Town ha fatto sapere di risarcire tutti coloro che hanno riportato danni fisici o che hanno perso o danneggiato parte delle loro attrezzature.