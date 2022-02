Disavventura per Toma Basic, centrocampista della S.S. Lazio. Nella giornata di mercoledì 2 febbraio ha subito una rapina a mano armata nei pressi di un ristorante in cui la squadra biancoceleste era stata invitata a pranzo dal mister Maurizio Sarri. Il giocatore non ha avuto traumi e ha successivamente sporto denuncia contro ignoti.

Roma, Basic rapinato ai Parioli

Toma Basic ricorderà a lungo il pranzo di mercoledì 2 febbraio. Il centrocampista croato, arrivato in estate dal Bordeaux, è stato vittima di una rapina in viale Parioli, a Roma. Erano le ore 13:30 e non appena è sceso dalla sua auto è stato avvicinato da un uomo con volto coperto e armato di pistola, che lo ha costretto - minacciandolo di morte - a consegnargli il Rolex Daytona tenuto al polso.

L'uomo è poi scappato con una moto, facendo perdere le sue tracce.

Basic ha sporto denuncia contro ignoti presso il Commissariato di Villa Glori. I poliziotti intanto, hanno acquisito le immagini delle videocamere nelle vicinanze e sono alla ricerca di eventuali testimoni.

Non solo Basic, gli altri giocatori rapinati a Roma

Il centrocampista della Lazio è soltanto l'ultimo di una lunga lista di giocatori rapinati nella Capitale. L'essere sempre al centro dell'attenzione attira evidentemente anche i malviventi, portati a conoscenza degli spostamenti dei calciatori attraverso i social e i media. Negli ultimi due anni anche i calciatori della Roma Bryan Cristante e Stephan El Sharawy hanno subito rispettivamente il tentativo di furto dell'orologio e un tentato furto dell'automobile.

Una disavventura quindi per Toma Basic, in quel momento atteso dai compagni della Lazio per il pranzo che il mister Maurizio Sarri ha voluto offrire a tutta la squadra.

Toma Basic, chi è il giocatore della Lazio rapinato il 2 febbraio

Toma Basic è arrivato alla Lazio nell'estate 2021, dopo aver giocato nel Bordeaux dalla stagione 2018/2019.

Cresciuto in Croazia nelle file dell'NK Zagabria e dell'Hajduk Spalato, il centrocampista classe 1996 ha raccolto 9 reti e 5 assist in 82 presenze in Francia. Successivamente, Igli Tare è riuscito a portarlo alla Lazio per una cifra vicina ai 7 milioni di euro. Nella stagione in corso, Maurizio Sarri lo ha impiegato in 21 occasioni (15 in Serie A e 6 in Europa League) per un totale di 1000 minuti sul rettangolo verde.

Basic inoltre, è andato a segno in occasione del match di Europa League contro la Lokomotiv Mosca, finito 2-0 in favore dei biancocelesti.

ll centrocampista resta a disposizione del tecnico per il prossimo incontro di campionato tra Fiorentina e Lazio, in programma sabato 5 febbraio alle ore 20.45.