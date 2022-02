Si fa sempre più fitto il mistero sulla scomparsa e sulla morte di Liliana Resinovich, ex dipendente 63enne della regione Friuli Venezia Giulia. Il fratello Sergio, intervenendo alla trasmissione "Chi l'ha visto?", in onda su Rai 3, ha reso noto la sparizione dei codici bancari della donna. L'uomo, che non crede all'ipotesi del suicidio, ha riferito che Liliana li aveva scritti su un foglietto, poi nascosto dietro un quadro, nella sua casa di Trieste.

I codici bancari di Liliana

Nella serata di ieri, mercoledì 16 febbraio, Federica Sciarelli ha aperto la puntata approfondendo il caso di Cronaca Nera che ha sconvolto la città di Trieste e si è collegata con Sergio, fratello di Liliana Resinovich.

L'uomo, chiamato a riconoscere il corpo, dopo aver descritto la posizione in cui è stata trovata, lo scorso 5 gennaio, ha raccontato che, la scorsa estate, la sorella, durante una visita, lo aveva portato in camera da letto e gli aveva mostrato una sorta di nascondiglio, ricavato dietro un quadro.

Da lì avrebbe preso un foglietto con su scritto, a mano, dei codici d'accesso al suo conto bancario. "Te li mostro - gli avrebbe detto Liliana sottolineando che il marito Sebastiano non ne era conoscenza - perché non si sa mai ed è meglio sapere queste cose". L'ex dipendente della Regione, come spiegato da Sergio, poteva contare su una liquidazione di 50mila euro e, avendo sempre lavorato, a differenza del coniuge, poteva godere di una bella pensione.

Il fratello di Liliana si sarebbe accorto della scomparsa dei foglietti contenenti i codici bancari lo scorso 21 gennaio, dopo il ritrovamento del corpo, quando Sebastiano aveva chiamato alcuni familiari per dar via gli effetti personali della moglie. "Ho smontato i quadri ma non c'era niente. Chi ha preso quel foglietto?", si domanda Sergio.

La testimonianza dei vicini di Liliana

Liliana Resinovich è scomparsa da casa martedì 14 dicembre. Quella mattina, stando a quanto ricostruito, avrebbe dovuto incontrare Claudio Sterpin, ex podista 82enne. I due, che diversi anni fa avevano avuto una breve relazione, si erano riavvicinati la scorsa estate, dopo un incontro casuale.

E, stando alle parole del pensionato, tra loro si sarebbe riaccesa la passione al punto che la 63enne sarebbe stata intenzionata a lasciare il marito.

Sterpin, non riuscendo a contattare Liliana, nel pomeriggio del 14, ha contattato Salvatore, vicino di casa ed amico della donna, per domandargli di verificare, con la moglie Gabriella, cosa stesse accadendo.

La coppia, raggiunta da un inviato di "Chi l'ha visto?", ha riferito che Sebastiano non voleva né denunciare la scomparsa della moglie né cercare eventuali indizi tra le sue cose. Per questo Gabriella, avrebbe deciso di prendere in mano la situazione, e dopo essersi accertata che l'amica non fosse stata ricoverata in nessun ospedale di Trieste, intorno alle ore 19, ha inviato una mail, con le foto di Liliana alla Questura. Anche Gabriella e Salvatore, come Sergio e Claudio Sterpin, riterrebbero poco probabile un gesto estremo.