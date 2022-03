"Soffre tanto, però lei non la dà vinta a nessuno". Kevin Pipitone, nel corso della terza puntata della docu-serie "Denise", dedicata alla sorella scomparsa quasi 18 anni fa da Mazara del Vallo (Trapani), ha parlato della mamma Piera Maggio e della sua forza straordinaria. Il giovane, che nel settembre 2004 era solo un bambino, in tutti questi anni è stato lontano dai riflettori e prima d'ora non aveva mai parlato del fatto di cronaca che ha sconvolto la sua vita e la sua famiglia.

Il fratello di Denise e l'amore per la mamma: 'Soffre tanto'

Sabato 26 marzo sul Canale Nove è andata in onda la terza puntata della docu-serie "Denise" diretta da Vittorio Moroni e realizzata da Palomar Doc per Discovery.

Kevin Pipitone, che nel corso della seconda puntata aveva ammesso di aver avuto, subito dopo la scomparsa della sorellina, dei contrasti con la mamma, ha tratteggiato un ritratto inedito di Piera Maggio.

Il giovane ha spiegato che la donna, che non ha mai smesso di cercare la piccola Denise, si è creata negli anni una sorta di corazza. "La gente - ha spiegato - la vede sempre apparire perché ha questo orgoglio da vendere". "La si vede sempre forte, impenetrabile - ha continuato - ma in realtà soffre". In particolare Piera, secondo il racconto del figlio, soffre quando la gente parla e quando dice qualcosa che non dovrebbe dire in quanto non conosce tutti i fatti. Il fratello di Denise ha poi concluso: "Soffre tanto, però lei non la dà vinta a nessuno”.

Il fratello di Denise è contento che la mamma abbia Piero Pulizzi vicino

Kevin, facendo riferimento alle tantissime segnalazioni che in questi anni sono arrivate, ha spiegato "Mamma cercava forse di non farmi illudere anche se secondo me in cuor suo ci ha sempre sperato". Poi, ha raccontato di quando la madre per verificare un avvistamento è andata fino in Marocco.

"Si era portata dietro una bambola" ha sottolineato il ragazzo ricordando quei momenti. Quando Piera, trovandosi davanti quella bimba e capendo che non si trattava della figlia Denise, si commosse e le regalò comunque quella bambola.

Poco dopo la scomparsa della sorellina, Kevin scoprì che la madre aveva una relazione con un altro uomo, Piero Pulizzi e che Denise in realtà era sua figlia.

Il giovane, come ha ammesso nella seconda puntata della docu-serie, in un primo momento non è riuscito ad accettare quell'uomo. Kevin lo incolpava di quello che era accaduto alla sua famiglia e addirittura lo odiava. Tuttavia, crescendo, è riuscito ad allacciare un rapporto con Piero e ora si dice felice del fatto che questa persona stia insieme alla mamma. “Mamma è una donna molto forte - ha precisato - ma lui riesce sempre a starle dietro, a risolvere i problemi e questa non è facile”.