L'ex tennista ucraino, già numero 13 al mondo nella classifica mondiale ATP, Aleksandr Dolgopolov, 33 anni, ha annunciato sui suoi social media la scelta di scendere voler combattere al fianco dell'esercito ucraino per difendere il suo paese dall'invasione delle truppe russe.

Su Instagram in una foto ha mostrato il suo elmetto, il suo giubbotto antiproiettile e delle armi, scrivendo: "Ciao, mia amata Kiev, sono ritornato in patria per difendere e aiutare il nostro paese come meglio posso, nella speranza che tutto questo finisca il prima possibile".

Dolgopolov a fianco dell'esercito ucraino

Fin da prima dello scoppio del conflitto, l'ex tennista ucraino, era fuggito dall'Ucraina verso la Turchia insieme a tutta la sua famiglia, ma dopo qualche settimana è ritornato in patria e ha deciso di combattere in prima persona in difesa della capitale Kiev.

Dolgopolov ha affermato di essere tornato con altri volontari "attraversando l'Europa" da Zagabria, prima di entrare in Ucraina attraverso la Polonia. L'ex tennista ha anche dichiarato di essersi allenato a sparare con il fucile per circa una settimana grazie all'aiuto di un ex soldato professionista: "Non sono diventato Rambo in una settimana, ma sono abbastanza a mio agio con le armi".

Altri sportivi ucraini si sono arruolati

Aleksandr Dolgopolov è solo l'ultimo fra gli sportivi ucraini che hanno deciso di arruolarsi tra le fila dell'esercito ucraino in difesa della propria patria dopo l'inizio dell'offensiva russa. Fra essi anche Vitali Klitschko, leggenda della boxe, oggi 51enne e dal 2014 sindaco della capitale Kiev, e suo fratello di nome Vladimir, ex campione del mondo dei pesi massimi, oggi 45 enne.

Tra gli sportivi che si sono arruolati in queste settimane in difesa dell'Ucraina vi è anche un altro tennista professionista: Sergiy Stakhovski, classe '86, ex numero del 31 del mondo.

Dolgopolov è stato il numero 13 del mondo

L'ex tennista ucraino Dolgopolov, classe 1988, è riuscito nella sua breve carriera tennistica a ottenere alcuni importanti trofei come due titoli ATP 250, uno vinto il 31 luglio del 2011 al Croatia Open Umag e un altro il 19 febbraio 2017 all'Argentina Open.

In carriera ha anche vinto un torneo ATP 500 il 5 agosto 2012 a Washington. Nei tornei del Grande Slam il suo miglior risultato è stato l'accesso ai quarti di finale agli Australian Open del 2011. Il suo top ranking in carriera è stato il numero 13 al mondo, ottenuto nel gennaio 2012.

Anche nel doppio ha ottenuto una vittoria di prestigio, quella dell'ATP 1000 all'Open di Indian Wells (USA) in coppia con Xavier Matisse, nel 2011.