"Andreea è viva". Simone Gresti, 43 anni, sembra essere certo che la fidanzata Andreea Rabciuc, campionessa di tiro a segno di origine rumena, stia bene. Davanti alle telecamere di Chi l'ha visto?, nella serata di ieri, mercoledì 13 aprile, ha dichiarato che la ragazza continua a postare dei contenuti sui social. L'uomo è, al momento, l'unico indagato per sequestro di persona della 27enne scomparsa dopo una festa in un casolare di Moie, (frazione del comune di Maiolati Spontini, Ancona) la notte tra sabato 12 e domenica 13 marzo.

Il fidanzato di Andreea a 'Chi l'ha visto?'

Federica Sciarelli, ieri, ha dedicato ampio spazio alla scomparsa di Andreea Rabciuc, residente a Jesi con la mamma. Dopo aver ripercorso il caso di Cronaca Nera, si è collegata con Simone Gresti, compagno della giovane. L'uomo, ultima persona ad averla vista, ha ammesso di litigare spesso con la 27enne e di essere arrivato, in più di un'occasione, anche a insultarla. Tuttavia, ha minimizzato spiegando che sono cose che possono capitare e che "non ci si può attaccare a questo" per ritenerlo colpevole di qualcosa.

Simone non sembra particolarmente preoccupato per la ragazza. Anzi, si è detto tranquillo, sebbene desideroso di conoscere la verità. "Andreea respira e sta bene - ha asserito - per me il caso è chiuso".

A conferma delle sue parole ha mostrato alcuni contenuti social. "Il 2 aprile - ha spiegato - c’è un like a una fotografia dal mio profilo a cui lei aveva accesso. Quel like io non l’ho messo, l’ha messo Andreea". Ma non solo. Il 24 marzo, a suo dire, sarebbe stato condiviso un video in cui la 27enne accarezza, vestita con un pigiama, il suo cane Doron che dal mese di novembre è stato affidato all'ex fidanzato Daniele.

La campionessa jesina, da quanto ricostruito, avrebbe lasciato quest'ultimo per Simone, ma da alcuni mesi avrebbe riallacciato i contatti. In riferimento a una presunta relazione a tre, Gresti ha commentato sarcastico. "Il triangolo, il quadrilatero.. Andreea ha dei problemi da risolvere nella sua testa, magari maturerà. Tuttavia, ad oggi, è instabile ed è difficile gestirla".

Poi ha concluso: "Stento a credere che le sia capitato qualcosa".

Indagato per sequestro di persona il fidanzato di Andreea

Come ricordato anche da Veronica Briganti, inviata del programma, nelle scorse ore Simone Gresti, dopo essere stato sentito a lungo in caserma insieme ad altre persone, è stato iscritto nel registro degli indagati. L'accusa nei suoi confronti è di sequestro di persona. Si tratta, è bene precisarlo, di un atto dovuto, necessario per proseguire l'inchiesta e continuare a indagare sulla scomparsa di Andreea.

Gli inquirenti hanno messo i sigilli al casolare di Moie e all'area circostante (l'ultimo posto frequentato dalla campionessa di tiro a segno) e hanno sequestrato a Gresti due telefoni cellulari, una giacca verde militare, utilizzata anche dalla giovane, un giaccone e due auto.

Simone, da quanto si apprende, ha dichiarato di non c'entrare nulla con la scomparsa di Andreea e ha ricordato di averla vista uscire dal casolare verso le 7 del mattino del 12 marzo e allontanarsi a piedi. Stando al racconto di alcuni testimoni la coppia avrebbe litigato, anche animatamente, per tutta la serata.