Più di un mese di misteri e nessuna traccia della 27enne di origine rumena Andreea Rabciuc. L'unica novità è sul versante delle indagini: ieri, 13 aprile, Simone Gresti, 43enne fidanzato della campionesssa di tiro a segno svanita nel nulla, è stato iscrittto nel registro degli indagati. Il reato ipotizzato è sequestro di persona.

Un atto dovuto per la Procura di Ancona, a garanzia dell'indagato. Andreea è scomparsa da un casolare nelle campagne di Montecarotto, la mattina del 13 marzo scorso, dopo aveva trascorso la notte con il fidanzato e due amici.

Andreea Rabciuc, discussione in caserma

Ieri è stata una giornata convulsa sia per gli inquirenti che per alcune persone collegate al caso di scomparsa. In mattinata sono stati convocati presso la caserma dei carabinieri di Jesi Simone, Francesco, proprietario del casolare e un'altra amica, Aurora. Nell'attesa di essere sentiti come persone informate sui fatti, i due si sono trovati faccia a faccia, e si sono scambiati accuse che, come succede all'interno delle caserme, sono state registrate.

Francesco, sentito a lungo, avrebbe confermato quello che sostiene da un mese: Andreea e Simone hanno trascorso la notte nella sua proprietà dove si è svolta la festa, l'indomani se ne sono andati entrambi, prima lei a piedi, poi lui in auto, e non sa dire cosa sia successo.

Francesco è stato il primo a uscire dalla caserma. Simone ne è uscito dopo otto ore, tre di interrogatorio a seguito del quale è stato iscritto sul registro degli indagati. Un atto dovuto, ma sono stati sequestrati i suoi dispositivi, cellulare, tablet, la sua auto e quella della mamma per fare accertamenti: potrebbero fornire informazioni preziose per ritrovare Andreea.

Accertamenti saranno fatti anche su alcuni suoi vestiti. Pare invece risolto il caso del giaccone di Gresti con tracce di sangue: il sangue è suo per una scazzottata avvenuta la settimana scorsa fuori da un locale dove non lo volevano fare entrare. La versione è stata confermata dal titolare del locale.

Ieri, all’alba, i carabinieri hanno apposto i sigilli alla roulotte dove si è svolta la festa e all'area che circonda il casolare abbandonato: Francesco non vi abita più dopo i danni del terremoto.

Andreea, telefonata al padre prima di scomparire

Il padre di Andreea, MarcelI, vive a Madrid da 20 anni. Dopo che la scorsa settimana Chi l'ha visto? ha trattato il caso, l'uomo si è messo in contatto con la redazione del programma. Ha riferito che la figlia l'aveva chiamato, via messenger, alle 4 e 20 di notte, un paio di ore prima di sparire nel nulla, ma lui non se ne era accorto perché stava dormendo.

Ha provato a richiamarla il giorno dopo a mezzogiorno, ma senza avere risposta. "Mi aveva scritto che era finita nei guai per colpa del fidanzato e aveva dei problemi". Marcel non sentiva Andreea da circa due settimane, di solito si sentivano via telefono o su Whatsapp. La telefonata della figlia a quell'ora era un grido d'aiuto?

'Andreea è viva', cosa non torna

'Andrea respira e sta bene, per me il caso è chiuso, il 2 aprile c'è un like a una foto del mio profilo cui lei aveva accesso. Quel like l'ha messo lei': lo ha detto Simone Gresti a Chi l'ha visto? Il fidanzato sembra l'unico ad avere certezze: "Anche ieri è stato scaricato un video dal canale Youtube che io non apro da tempo", ha detto agli inquirenti. Materiale che sarà analizzato da un perito nominato dalla Procura.

All'inviata di Chi l'ha visto?, ha riferito che il rapporto tra lui e Andreea, insieme da sette mesi, sarebbe sempre stato tormentato. Sarebbero arrivati anche alle mani, ma senza farsi male. A sentire lui, lei sarebbe una ragazza problematica e instabile da cui aspettarsi di tutto.

Più volte si sarebbe allontanata per poi fare ritorno. Per questo, all'inizio si era ipotizzato un allontanamento volontario. Ma col passare dei giorni, dopo ripetuti appelli sui social e una vana attesa, la mamma ha presentato denuncia di scomparsa.

Dalla provvisoria ricostruzione dei fatti, più cose non tornano. La sera della festa, come testimoniato da Francesco, Simone e Andreea litigano finché lui, esasperato dallo scambio di messaggio con l'ex di lei, Daniele, le sottrae il cellulare per vedere cosa si scrivono. Solo una scenata di gelosia o accade altro? "Per stasera sto qui, domani sono libera e possiamo fare quello che vogliamo. Poi mi aiuti a scomparire e a non far sapere dove sono", scrive Andreea nell'ultimo messaggio all'ex.

Insofferente, la mattina dopo alle sette, lascia il casolare da sola a piedi. Perché Simone la lascia andare, pur sapendo che ha il suo cellulare, ma va via dopo 20 minuti? Ha sempre detto di non averla incontrata nel tragitto. Nessuno sembrerebbe averla vista sulla provinciale. Simone tiene il cellulare di Andreea e lo consegna solo dopo due giorni alla mamma della ragazza che, disperata, la cerca.