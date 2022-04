Fabrizio Corona torna a far parlare di sé: nella serata di venerdì 29 aprile è stato protagonista di un’accesa discussione con l’ex moglie Nina Moric. Presso l’appartamento in cui vive quest’ultima, nelle vicinanze della Fondazione Prada a Milano, sono dovuti intervenire i carabinieri, chiamati da entrambi i contendenti: infatti se la modella di origini croate sosteneva di aver subito un’aggressione, l’ex marito la incolpava di avergli sottratto dei soldi. La vicenda si è conclusa con l’ennesima denuncia nei confronti di Fabrizio Corona, accusato di essere evaso dagli arresti domiciliari.

La ricostruzione dei motivi del litigio tra Fabrizio Corona e Nina Moric

Atualmente Corona sta scontando agli arresti domiciliari la sua condanna definitiva in diversi processi che lo hanno visto sul banco degli imputati, a causa dei problemi di salute che lo affliggono. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, al suo ritorno dal carcere non avrebbe più ritrovato una somma di denaro: per questo motivo si sarebbe recato nell’abitazione della Moric, accusandola di aver sottratto quei soldi da una comune disponibilità in sua assenza. Nel corso del litigio, l’ex moglie ha telefonato al 112 chiedendo aiuto, così come a sua volta ha fatto lo stesso Corona, per denunciare il furto subito. I carabinieri del Nucleo radiomobile, intervenuti sul posto, sono riusciti a riportare la calma tra i due: è stato appurato che la Moric non avrebbe subito nessuna aggressione fisica da parte dell’ex.

Dal canto suo, la modella ha ribadito ai militari dell’Arma di essere totalmente estranea alla vicenda dei soldi scomparsi.

Corona è evaso dagli arresti domiciliari per recarsi a casa della Moric

Secondo quanto ricostruisce Il Corriere della Sera, a differenza di altre volte, quando era andato su tutte le furie davanti alle forze dell’ordine, Fabrizio Corona si è dimostrato molto collaborativo con i carabinieri, rimanendo calmo e spiegando le sue ragioni.

I militari dell’Arma, una volta chiarito che la Moric non era stata aggredita, hanno spiegato all’ex re dei paparazzi, che avrebbe potuto sporgere denuncia per la sparizione di denaro: nei prossimi giorni Corona deciderà cosa fare a riguardo. Tuttavia, da un controllo, è emerso come il fotografo stia attualmente scontando gli arresti domiciliari: secondo Repubblica, avrebbe il permesso per uscire di casa solo per motivi di lavoro e non per questioni private.

Quindi è scattata nei suoi confronti una nuova denuncia a piede libero per evasione.

Per l’avvocato di Fabrizio Corona si è trattato di un semplice dissidio tra ex coniugi

Sulla vicenda è intervenuto anche l’avvocato Ivano Chiesa, che tutela gli interessi di Fabrizio Corona. Secondo il legale il litigio con Nina Moric andrebbe ridimensionato a un semplice dissidio tra ex, simile a quelli che coinvolgono tante coppie, quando si lasciano.