Se Flavio Ubirti ha fatto la sua scelta nel corso di una recente registrazione di Uomini e donne, Sara Gaudenzi sembra ancora in alto mare. Le anticipazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv a partire dal 7 gennaio, infatti, svelano che la tronista accetterà Simone Bonaccorsi (ex pretendente di Cristiana Anania) tra i suoi corteggiatori e poi scoprirà che Jakub Bakkour le direbbe di "no" se dovesse sceglierlo in questa fase della loro conoscenza.

Sara sempre più in difficoltà a Uomini e donne

Oggi, 19 dicembre, è iniziata la pausa natalizia di Uomini e donne: il dating-show tornerà a gennaio (molto probabilmente da mercoledì 7), ma i fan sanno cosa vedranno dopo le vacanze perché ci sono diverse puntate già registrate che sono pronte per essere trasmesse in televisione.

Sara, ad esempio, regalerà diversi colpi di scena all'inizio del 2026: innanzitutto, la ragazza accetterà Simone tra i suoi corteggiatori e lo farà subito dopo che Cristiana lo manderà a casa.

Con Bonaccorsi saliranno a quattro i pretendenti di Gaudenzi e questo non farà altro che aumentare la sua confusione e le discussioni sia in esterna che in studio.

Marco si lamenterà parecchio del comportamento della tronista, poi tra loro calerà il gelo e non si rivolgeranno la parola per almeno due puntate di seguito.

L'uscita dallo studio di Jakub

Nelle puntate di Uomini e donne che andranno in onda a gennaio, uno dei corteggiatori di Sara spiazzerà tutti ammettendo che direbbe "no" qualora lei lo scegliesse.

Dopo diverse liti, infatti, Jakub avviserà la tronista che in questa fase della loro conoscenza ci sono molte cose che non gli piacciono e per questo motivo non vorrebbe fare coppia con lei lontano dalle telecamere.

Tra i due ci sarà un altro acceso scontro, dopodiché il ragazzo uscirà dallo studio in preda all'ira e Sara non lo seguirà.

Per scoprire se Jakub tornerà o se la sua avventura nel dating-show è finita, i fan dovranno aspettare le anticipazioni della prossima registrazione (che probabilmente sarà dopo le feste).

In arrivo contenuti esclusivi su Witty Tv

La puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 19 dicembre è stata l'ultima del 2025, ma la redazione ha pensato di continuare a fare compagnia ai fan pubblicando contenuti esclusivi su Witty Tv.

Come si legge sui profili social della trasmissione, nelle prossime settimane saranno caricati sul web video inediti sui protagonisti più amati del cast, dalle dame e i cavalieri del parterre Over ai ragazzi che stanno cercando l'anima gemella sul trono.

La programmazione del format Mediaset riprenderà a gennaio, molto probabilmente dopo l'Epifania sempre alle ore 14:45.