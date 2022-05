"Forse era arrabbiata perché l'avevo lasciata lì per andare con Aurora". Simone Gresti, il fidanzato 43enne di Andreea Rabciuc, 27 anni, è intervenuto nuovamente ai microfoni di "Chi l'ha visto?". L'uomo, unico indagato per la scomparsa della giovane campionessa di tiro a segno, ha minimizzato la litigata avvenuta nel casolare di via Montecarottese, nelle campagne della Vallesina, in provincia di Ancona, di proprietà di Francesco, un amico comune della coppia. Il caso di cronaca è seguito dalla redazione di Federica Sciarelli.

Il fidanzato di Andreea a 'Chi l'ha visto?'

Nella serata di mercoledì 11 maggio, il programma Rai "Chi l'ha visto?" ha dedicato ampio spazio alla scomparsa, avvenuta esattamente due mesi fa, il 12 marzo, di Andeea Rabciuc. In collegamento con lo studio di Viale Mazzini è intervenuto nuovamente il fidanzato Simone Gresti.

L'uomo, come ha puntualizzato anche il suo legale, l'avvocato Emanuele Giuliani, non è mai stato interrogato, ma è stato semplicemente ascoltato prima ancora che il suo nome fosse iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di "sequestro di persona". Quindi, di conseguenza, non è stato sottoposto a nessuna misura cautelare.

Gresti ha ripercorso l'ultima serata trascorsa con la ragazza, residente con la madre Georgeta a Jesi (Ancona).

La ragazza se ne sarebbe andata da sola a piedi sopo "l'ennesima notte scombinata", come definita dalla cronista di "Chi l'ha visto", all'alba di sabato 12 marzo. Simone ha ammesso che quando Andreea se ne è andata non ha fatto o pensato niente, in quanto era arrabbiato per il fatto che la giovane facesse sempre come voleva.

Tuttavia non credeva che la 27enne scomparisse nel nulla. Poco prima, come ha spiegato, avevano litigato per l'ennesima volta. "Potrebbe essere - ha spiegato - è rimasta male perché sono andato via con Aurora (la compagna di Francesco, il proprietario del casolare ndr)". Tuttavia l'uomo ha minimizzato, aggiungendo che forse quella mattina aveva fretta di andarsene, perché magari aveva appuntamento con qualcuno.

Il compagno della mamma di Andreea a 'Chi l'ha visto?'

Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" è intervenuto anche il compagno di Georgeta. L'uomo, parlando anche a nome della donna, ha affermato: "Andreea si è rovinata la vita per colpa delle amicizie sbagliate". Nelle scorse settimane il fidanzato Simone, ma anche Daniele e Omar - ex compagni della giovane - hanno dichiarato di essersi sempre presi cura della 27enne e di averla protetta, allontanandola anche da situazioni difficili.

Mamma Georgeta, disperata per la perdita della sua ragazza, però considererebbe i tre non degli amici, bensì tre uomini adulti che hanno deviato il corso della vita di Andreea. La donna, secondo le parole del compagno, non ha mai conosciuto Omar e non è mai stata contenta del fatto che la figlia frequentasse né Daniele né Simone.

“Sbagliando amicizie - ha continuato il patrigno della 27enne - ti rovini la vita”. L'uomo, pur riconoscendo il carattere ribelle della ragazza, l'ha descritta come una persona molto intelligente, sensibile e combattiva. Oltre a essere una campionessa di tiro a segno, ha ricordato, Andreea, si era laureata in scienze motorie e fino a due anni fa lavorava, ed era bravissima a dipingere e a cucinare. La giovane, secondo quanto ricostruito, sarebbe cambiata quando ha lasciato Daniele per Simone Gresti.