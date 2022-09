In provincia di modena, un uomo di 77 anni ha perso la vita a causa di un malore che lo ha colto all'improvviso mentre si trovava nel seggio elettorale del suo comune di residenza, dove si era recato per votare alle elezioni politiche del 25 settembre.

L'anziano, dopo essere uscito dalla cabina, nel momento in cui ha inserito le sue schede all'interno delle urne, è improvvisamente caduto a terra, sotto gli occhi dei presenti, perdendo completamente i sensi. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, le forze dell'ordine, che in quel momento stavano prestando servizio nel seggio, assieme a un volontario della Croce blu, sono immediatamente intervenute con un defibrillatore per cercare di rianimare il 77enne.

Ma per lui non c'è stato nulla da fare, in quanto era già deceduto. Dopo il fatto, il seggio è stato chiuso per circa un'ora.

77enne deceduto in provincia di Modena nel seggio elettorale subito dopo il voto

Tragedia a Limidi, frazione di Soliera, una cittadina in provincia di Modena. Un 77enne, Alvaro Bignardi, è deceduto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nel seggio elettorale, che aveva raggiunto per esprimere il proprio voto per le elezioni politiche 2022 [VIDEO].

L'uomo era appena uscito dalla cabina, quando, subito dopo aver inserito le sue schede all'interno delle urne, si è improvvisamente accasciato a terra, sotto gli occhi delle persone presenti, perdendo completamente i sensi.

Il fatto di cronaca è accaduto poco dopo l'apertura del seggio elettorale, allestito presso i locali della scuola elementare sita in via Papotti.

Anziano morto in provincia di Modena dopo aver votato: i soccorsi

I presenti, notando la gravità della situazione hanno immediatamente allertato i soccorsi. Nel frattempo, i carabinieri del posto, che in quel momento stavano prestando servizio nel seggio, sono intervenuti, assieme a un volontario della Croce blu, con un defibrillatore per cercare di rianimare Bignardi.

Tuttavia, per l'anziano non c'è stato niente da fare, dal momento che era già morto. Il personale sanitario, giunto in breve tempo con un'automedica e un'ambulanza, ha, dunque, potuto solamente constatarne il decesso. A causa di questo fatto, il seggio elettorale di Limidi è stato chiuso per circa un'ora.

La tragedia ha sconvolto i familiari di Bignardi, soprattutto la moglie, la quale era con lui seggio per votare, ignara di quanto fosse accaduto.

La donna è rimasta scioccata nel vedere il marito e aver appreso la notizia della sua morte.

I due coniugi, dopo il voto, avrebbero dovuto raggiungere la loro casa al mare per chiuderla vista la fine delle vacanze estive.